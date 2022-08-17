有政府無能為力？柬埔寨人蛇集團拐賣台灣人犯罪事件猖獗，但至今政府官方拿不出有效的營救方案。一位受害者Y先生17日在《新聞大白話》節目現身說法，指他在友人介紹下被騙去柬埔寨強迫從事詐騙，若不從就會遭毆打或轉賣；經求助胡志明市台北辦事處、外交部都遭拒絕，總統府也無回音，最終靠國際刑警聯絡民間力量才被救回。

Y先生表示，「那時候就是因為工作不穩定，3月11日的時候到了柬埔寨。」主持人陳諺瑩問：「是誰帶你去的？」Y先生說，「是我同梯的一個朋友，他有一位朋友在國外工作，薪水還算蠻穩定的；那時候我在台灣工作，疫情又加上工作不穩定，那我就想說，一起去那邊工作。他是跟我講說，一個月就是5萬塊台幣，月休8天，他們那邊有提供免費住宿還有吃的；他是跟我講說做一些文書處理，還有一些打字的工作。」

柬埔寨人蛇拐賣受害人Y先生現身說法，談被犯罪集團控制的恐怖經歷。（圖／取自《新聞大白話》）

「因為那個時候沒有聽過所謂的人口販賣，很多人都覺得國外打工是一份很不錯的收入。」Y先生秀出當時的出入境紀錄說，「他們就是像一條龍這樣子，仲介有專門在辦護照的，也有專門載我們去機場的，就是有配合好的一些管道。一開始我們到了那邊，會帶我們去面試工作，那邊是所謂的園區，那邊的主管講說『你們就是來做詐騙的，你們不知道嗎？你們是被買過來的』。我們一下飛機，仲介就已經失去聯絡了。」

陳諺瑩問到工作實際的狀況，Y先生表示「就是跟歐美國家的人聊天。」陳諺瑩：「你英語很好？」Y先生說「他們就是用翻譯系統或Google翻譯」陳諺瑩問他當下有嘗試要離開嗎？Y先生：「有，因為那邊有很多個國家的人，像是巴基斯坦，或是馬來西亞、中國人，還是孟加拉國都有；有一位好像是菲律賓的吧，他不願意配合，他才剛到，就說他不想做，那裡面的主管就是一直瘋狂地打他，就是當場看到。」

「那時候看到嚇到，就是趕緊認真工作。」Y先生說，「我跟我朋友講『我們就認真工作』，然後私底下趕快找尋求救這樣；他要我們做什麼，我們就要做什麼，業績的部分，不管怎麼樣，他們就是很注重態度啦，還有業績也要有達到，但金額的話是要看自己的能力，他們是也沒有限制說要多少美金，只要有做到都可以，但是如果沒做到就是要轉賣掉；我去到的那個園區基本上是一個有人性化的園區啦。」

Y先生說，「如果沒有做到業績，他會威脅說『看我怎麼做』，威脅要把你轉賣掉這樣；他說會轉賣到黑公司，黑公司就是確定會有電擊，甚至打人，甚至賣器官，甚至打一打，再從高樓丟下去，然後說我們是自殺的。因為在那邊會有一些群組，看到那些影片我們會很害怕，因為那都是真實的。上班的時候他們會把手機先收過去，下班的時候會還給我們；那邊台灣人基本上只有6個，但是後來轉賣了2個人，真的轉賣掉了。」

「已經失聯了，找不到人了，聽說好像被轉賣到泰國去。」陳諺瑩問他怎麼自救？政府有辦法提供救援嗎？Y先生表示，「基本上都沒有，我有打去胡志明市的辦事處，台北辦事處，他們是說跟柬埔寨沒有邦交，而且也沒有辦法救我們，那這第一個方法就是沒有希望了；第二個方法是我打給外交部，外交部說他們完全沒有在處理這些事情的。我又傳訊息到總統府那邊去，用Email，啊完全沒有回。」

Y先生說，「再來就是，後來我已經不知道怎麼辦了，我傳LINE給我姊姊，姊姊就去報警，警察也覺得說，這是沒辦法處理的事。後來是有一個國際刑警吧，他是外事科的，他是剛好看到我姊在做筆錄，那個名字是在他名單上，他好像是專門處理被騙過來柬埔寨的刑警；他主動跟我姊聯繫，教我姊怎麼有機會、有可能性把我救回來的方式，他有介紹一個被害人，剛被救回來的女生叫『羽棠』，他也有告訴我通路。」

「刑警有告訴我姊一個竹聯幫的老大，就是促進黨總裁白狼。」Y先生表示，「後來就是透過省長那邊把我們救回來，救到移民局那邊；後來總裁就派他的友人到移民局那邊接我們回去，因為我差一點在移民局那邊也是被警察賣掉。」