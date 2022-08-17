八大綜合台《WTO姐妹會》邀請在台新住民分享「來台灣後才學會的事」，來賓班傑表示自己在台灣學會硬氣功，錄影現場直接表演空手劈磚，主持人莎莎嚇得直說：「還好不是手先斷掉，磚頭沒有斷。」看到班傑一副輕鬆模樣，莎莎慫恿搭檔郭彥均挑戰看看，郭彥均苦笑說：「我不可能劈的啦，會痛！」

出生於美國的班傑表示自小習武，看到電影中用鐵砂掌劈磚塊就很想學，「有一次我看到磚塊，我就試著劈，結果手痛爆，才知道真的是電影啊！」班傑來到台灣後因接觸到硬氣功，終於讓他完成劈磚的夢想，節目中他也小露一段空手劈磚秀。

來自美國的凱蒂分享自己學會擲筊，指導學生時還併用英文一起教導學生。烏克蘭的Alina則說，因台灣的馬路交通規劃，使得自己也學會了騎腳踏車，並稱讚台灣：「共享單車的出租點，非常方便又便宜！」Alina說腳踏車跟機車是通勤的一大使用工具，從不會騎，到現在很會騎，還自曝：「我常常因為騎太快，不小心撞到人，我覺得我應該不要去考機車駕照。」

一番話令莎莎疑惑追問：「那妳知道腳踏車有一個煞車功能嗎？」郭彥均逗趣對鏡頭表示：「各位朋友們如果在路上看到像Alina這樣子身材的人在騎腳踏車就盡量不要接近，因為她會騎很快。」來自泰國的惠穎發現泰國與台灣停車方式大不同，「我們車位不夠停，都會停在別人車子前面，只要打N檔，我看到有車停到我前面，我就移開就好，但台灣的格子很小，所以來台灣學會倒車入庫後真的讓我很開心。」