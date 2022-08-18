前新竹市長林智堅接受專訪，他說，從政這條路上，家人都是背後支撐最大的力量，退選那天回到家中已經是晚上9點多，吃著媽媽晚餐才發現是當天第一餐。爸爸也為他打氣，希望不要因此失志。

林智堅說，從政這條路上，家人都是背後支撐最大的力量，不過每次選舉都沒跟家人商量，都是決定了才回家說。比如說2014年決定參選新竹市長才告訴媽媽，當時媽媽就流下眼淚，覺得做不到的事情怎麼可以答應人家。這次也沒跟她說，因為起初沒十足把握獲得選對會同意。而退選媽媽看電視才知道，他也是退選後才傳Line給太太。

林智堅說，家人一直都是默默支持的角色，但這段時間家人受到非常大的壓力，不過不是因為家人讓他決定退選，而是因為他成為黨在選舉中被攻擊的對象，也沒辦法為黨加分。

林智堅表示，退選那天晚上對桃園隊夥伴說很抱歉，因為他影響到選舉節奏，也對團隊感謝，並告訴團隊，一定還是會在桃園隊一起守住桃園。林智堅也說，7月8日辭去新竹市長後就沒有回到媽媽家裡。退選那天晚上約9點多回到家，媽媽煮好晚餐很高興看到他回來，吃著吃著才想到，那是第一餐。爸爸則是問，都還好嗎？也打打氣，希望不要因此失志。

林智堅也說，對於新竹經驗、新竹政績因為他個人遭到攻擊和抹黑相當不捨，不能因為論文或者棒球場就抹煞8年來新竹市政府同仁共同的努力，因為新竹的改變是扎扎實實的建設，不能因為選舉攻防、抹黑甚至影射公務同仁上下其手，這難以忍受。

林智堅也呼籲，請市民不要受到這些事情影響，新竹過去8年改變有沒有感受到？一定要請大家選舉投票，不只是替新竹人發聲，也替新竹市府團隊做保證，還給新竹市府團隊公道，呼籲大家投給民進黨新竹市長參選人沈慧虹。