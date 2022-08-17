台北市長選戰，民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安、民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊等3人，在各項民調中，互有領先。前總統陳水扁預測表示，在台北市三腳督局面下，黃珊珊可能被棄保的機會比較大。

陳水扁17日在《下班瀚你聊》節目中表示，民進黨的基本盤，如果依照過去那樣的選舉結果，可以做一個初估，應該差不多如同2002年李應元的36%到2006年謝長廷的41%之間。

陳水扁接著表示，2022年台北市長三強鼎立，就很像1994年的三強鼎立。那時1994是因為棄保失敗，但是2022年絕對會棄保、他也不認為棄保會失敗，變數在於，要看是否棄黃珊珊保陳時中，也有可能是棄黃珊珊保蔣萬安等這兩種可能。黃珊珊被保的機會，應該是相對比較少，不過，黃珊珊得票數不至於那麼低，也就是說、這次選戰輸贏很接近。

陳水扁甚至預測指出，新北市長侯友宜絕對是最勇的候選人；台南市長選戰一定是黃偉哲連任成功；台中市長盧秀燕一般給人的風評，也還算OK，應該連任的機會比較大。另外，桃園市選戰的好壞，絕對是一個非常關鍵性的一個選區，贏了桃園，就贏了全國，輸了桃園，也有可能全國就輸了。