因應未來防疫保單將產生的巨額理賠，和泰產險17日召開股東臨時會修改章程，將公司資本額從20億元提到150億元之後，因此，該公司董事會決議一年分三次可辦理私募不超過13億股數普通股，計劃引進策略性投資人參與和泰產險經營，並訂於9月27日召開第二次股東臨時會完成必要增資程序。

和泰產險17日股東臨時會將和泰產險資本額由目前之20億元(2億股)提高為150億元(15億股)。和泰產險公告，因防疫保單上半年淨損45.26億元，股東權益為17.4億元相較去年年底權益72.66億元，淨值變動幅度為減少76％。

因應未來還會可能產生防疫保單巨額額理賠，和泰產險董事會在17日晚上決議辦理不超過13億股私募股權現金增資案，將於9月27日股東會決議日起一年內辦理，可分三次募足。和泰產險目前淨值只有8.704元(每股面額10元)，因此，現金增資案的參考價格為8.704元，至於實際定價日將等待股東臨時會決議通過該私募普通股案，另行召開董事會決議。

至於和泰產險採用私募募集之理由是，和泰產險表示，因應該公司未來營運發展需求，擬引進策略性投資人採私募方式向特定人籌募資金，並因私募有價證券3年內限制轉讓之規定，將更確保和泰產公司與策略性投資人之長期合作關係，且考量資金需求的急迫性，故擬不採公開募集方式辦理。