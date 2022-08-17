被譽為日本皇室「第一美女」的秋篠宮文仁親王二女兒佳子公主，近日被爆出與同校牙醫系男同學熱戀。日媒直擊女方7月時進出一家牙醫診所，不過卻是由住家玄關離開。對此，宮內廳官員澄清「公主只是去看牙醫」。

根據日媒《星期五》、港媒《香港經濟日報》報導，日本皇室秋篠宮文仁親王二女兒佳子公主疑似好事將近，自從姊姊真子去年正式躍升人妻，與丈夫小室圭赴紐約展開新生活，佳子公主的感情狀態備受矚目。上個月6日，傍晚佳子公主搭乘白色轎車抵達一間牙醫診所，距離宮家約45分鐘的車程，這點引起記者懷疑，「疫情爆發期間，皇室成員向來避免私下外出，而且鎮上也不是沒有診所…」

據悉這家牙醫診所坐落於一棟3層樓住宅，一樓主要為治療診間，二、三樓則是負責人的私人空間。當天內部燈都關了，員工也都各自下班回家，卻未見佳子公主踏出門；報導指出，這棟透天住宅前後各有2個門，前門是專給患者進出，另一個則是私人用，當天佳子則是從後門離開，滿臉笑容搭上專車。

日媒推測的緋聞對象A男有著一對濃眉，長相俊美神似日本男星桐谷健太。A男畢業於國內知名大學牙醫系，一家都是醫學系背景，目前在人在自家診所工作。頭腦不簡單、四肢更發達，小學開始打冰球，高中時被選入國家代表隊出征全中運，論家世、經歷都與公主相當登對。

事後，記者聯繫到負責人，也就是A男父親，被問到長男是否與公主正在約會，他沒有直接否認，只說「我覺得這沒必要回答…」

至於宮內廳官員表示驚訝，說道「他們不是情侶關係，公主只是去看牙齒，雖然那是同學家，不過沒聽說兩個人在約會…」