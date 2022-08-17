曾有女模因將棉條放在下體內一段時間，不慎讓下體內的「小傷口」遭細菌感染，而導致下半身截肢！有名正妹則非常幸運，她忘了棉條放在下體，過了20天，她在上廁所時，突然感覺有東西要出來，才驚覺是自己曾放的棉條，且此棉條也呈現「黑褐色」，並沾有黃色黏液。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示自己在廁所大號時，一個不小心用太大力「感覺到有東西要從中間的洞出來」，但又覺得奇怪，怎麼在這樣的時刻，會有東西要出來，便用力的把它擠出來後，愣了3秒，才發現是放了20天的棉條，讓她以為會生什麼東西出來。

正妹因棉條放了20天忘記拿出來，而棉條呈現黑褐色讓她自己也嚇傻眼。（翻攝自Dcard）

原PO也附上放了20天棉條的照片，並註明「超臭、超噁心、不是黑白照、不想看趕快滑掉、This is ur last chance」等提醒字眼；從原PO照片可見，棉條已呈現黑褐色顏色，並上面附著黃色黏液。

原PO也表示「這幾天一直有深色分泌物，還有一點點味道，原本以為只是沒排乾淨，結果這整件事情完全出乎我意料」，她也提醒其他女孩們別向她一樣做出荒唐事。

文章一出，網友紛紛留言表示「天吶！這真的是奇景，你身體還好嗎？好可怕」、「太誇張了吧！看久了覺得有點像茶包」、「去看個醫生檢查一下吧！之前有人因為這樣喪命」、「沒細菌感染截肢真的是命大」、「覺得隔空聞到味道」、「下面都不會癢嗎」、「感覺這張照片有味道」、「我真的快吐」。