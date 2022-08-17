全球經濟衰退憂慮和通膨升溫重創股市與債市，全球規模最大的挪威主權財富基金上半年慘虧1,740億美元，整體投資報酬率為負14.4％，創下該基金創立26年來最大半年虧幅。

規模1.3兆美元的挪威主權財富基金（俗稱石油基金），上半年虧損1.68兆挪威克朗（約1,740億美元），14.4％的負報酬寫下該基金自1996年創立以來最大半年虧幅。

儘管如此，上半年的投資表現仍較其基準指標高出1.14個百分點，相當於1,560億克朗。隨著7月和8月股市好轉，挪威石油基金亦收復些許失土。

負責管理該基金的挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長坦根（Nicolai Tanen）表示，升息、通膨躥揚與俄烏戰爭打擊市場。

坦根先前多次示警股債市疲弱將衝擊基金的投資報酬率，他稱上半年投資虧損已在預料之中。

科技股投資崩跌28％是挪威石油基金上半年績效慘澹的主因。股票投資組合虧損最大的是臉書母公司Meta，投資價值縮水380億克朗，其次為亞馬遜的350億克朗，和蘋果的300億克朗。

雖然疫情爆發後線上購物和娛樂需求激增，但隨著利率上揚和市場競爭加劇，科技與社群媒體類股遭強勁遇逆風。

就資產類別而言，挪威石油基金上半年股票投資報酬率為負17.7％，固定收益投資報酬率為負9.3％，不過未上市房地產投資則有正報酬7.1％。

以產業別來看，挪威主權財富基金投資的產業上半年全數虧損，除了能源業之外，報酬率達13％，原因是俄羅斯入侵烏克蘭後帶動油價狂飆。