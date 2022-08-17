由於德國港口工人勞資談判不確定性，加上大陸限電衝擊工廠生產，在零售商積極為年終購物旺季備貨之際，美國供應鏈持續面臨挑戰。
德國服務業工會（Verdi）與德國海港公司中央協會（ZDS）的勞資談判持續陷入膠著，雙方預計在8月22日舉行第十輪談判。倘若本次談判兩方未能做出妥協，港口工人可能再度發動罷工。
愷瑞國際物流（Crane Worldwide Logistics）歐洲、中東和非洲海洋產品主管布勞恩（Andreas Braun）表示，「如果雙方沒有相互讓步，碼頭工人罷工將讓目前的問題惡化。塞港、船期和複合運輸已是一團亂，罷工猶如雪上加霜，預期明年第一季前可能都無法回復正常。」
在此同時，大陸近日持續高溫造成供電吃緊，包括四川、江蘇和浙江等多省宣布限電。四川限電影響鋰電池和太陽能電池業者生產。
物流公司SEKO Logistics主管沃爾（Jasmine Wall）指出，生產鋁和銅等重工業企業遭受的影響最大。
江蘇省的南京和常州等多個地區對製造商實施限電後，環世物流集團（Worldwide Logistics Group）向進口客戶示警，在當前的疫情環境下，限電將對供應鏈帶來更多挑戰。
此外，環世物流集團亦指出，上海地區部分工廠亦因為限電暫停生產。
供應鏈平台營運商Project44指出，目前美國東岸港口塞港問題略見緩和，但隨著旺季將至，塞港緩解是否能延續還有待觀察。
無獨有偶，英國供應鏈也遭受罷工威脅。英國最大貨櫃港菲力克斯托港（Felixstowe）勞資談判破裂後，1,900名碼頭工人預計8月21日起罷工8天，直至29日。英國約有4成進出口貨櫃經由菲力克斯托港，該港每年約裝卸超過400萬個20呎標準貨櫃（TEU）。
布勞恩指出，罷工一周至少需要2至3個月才能復原。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。