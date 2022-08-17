由於德國港口工人勞資談判不確定性，加上大陸限電衝擊工廠生產，在零售商積極為年終購物旺季備貨之際，美國供應鏈持續面臨挑戰。

德國服務業工會（Verdi）與德國海港公司中央協會（ZDS）的勞資談判持續陷入膠著，雙方預計在8月22日舉行第十輪談判。倘若本次談判兩方未能做出妥協，港口工人可能再度發動罷工。

愷瑞國際物流（Crane Worldwide Logistics）歐洲、中東和非洲海洋產品主管布勞恩（Andreas Braun）表示，「如果雙方沒有相互讓步，碼頭工人罷工將讓目前的問題惡化。塞港、船期和複合運輸已是一團亂，罷工猶如雪上加霜，預期明年第一季前可能都無法回復正常。」

在此同時，大陸近日持續高溫造成供電吃緊，包括四川、江蘇和浙江等多省宣布限電。四川限電影響鋰電池和太陽能電池業者生產。

物流公司SEKO Logistics主管沃爾（Jasmine Wall）指出，生產鋁和銅等重工業企業遭受的影響最大。

江蘇省的南京和常州等多個地區對製造商實施限電後，環世物流集團（Worldwide Logistics Group）向進口客戶示警，在當前的疫情環境下，限電將對供應鏈帶來更多挑戰。

此外，環世物流集團亦指出，上海地區部分工廠亦因為限電暫停生產。

供應鏈平台營運商Project44指出，目前美國東岸港口塞港問題略見緩和，但隨著旺季將至，塞港緩解是否能延續還有待觀察。

無獨有偶，英國供應鏈也遭受罷工威脅。英國最大貨櫃港菲力克斯托港（Felixstowe）勞資談判破裂後，1,900名碼頭工人預計8月21日起罷工8天，直至29日。英國約有4成進出口貨櫃經由菲力克斯托港，該港每年約裝卸超過400萬個20呎標準貨櫃（TEU）。

布勞恩指出，罷工一周至少需要2至3個月才能復原。