2022縣市長選舉將至，各政黨攻防激烈，2022選戰勝負也將影響2024總統大選。前總統陳水扁預測認為，2024年大選起碼「三腳督」，但是未必然三個而已。

針對柯文哲下一步，陳水扁17日在《下班瀚你聊》節目中表示，民眾黨主席、台北市長柯文哲一定會選2024，他絕對不會缺席。到時他也可以利用連署來造勢，不一定說他代表民眾黨、或是他當黨主席，就不用連署。柯文哲如果聰明，若要選 2024，不是代表民眾黨出來選， 因為民眾黨再怎麼大，還是第三大黨，因此，柯文哲要去連署，那才厲害，若連署，他也一定會過，而這個過程就是在造勢。阿扁甚至預測，2024年大選起碼三腳督，但是未必然三個而已，目前還未知。

至於侯友宜會不會參選2024，阿扁指出，有兩個可能變數︰第一個就是他個人的意願、他個人的選擇；第二個就是國民黨主席朱立倫要不要讓他選。

被問到前副總統陳建仁是不是總統蔡英文2024內心想要的人選？阿扁反問，「不然他吃飽換餓」，他認為陳建仁總是會有這個打算、有這個準備，大家看得懂他在踏腳步了。阿扁甚至認為，2024也不一定會辦初選，今年縣市長沒有初選。總統選舉為什麼要辦初選。因此，民進黨、國民黨的2024年總統人選，要問兩位黨主席才對。