香港女神張柏芝是混血兒，長相精緻、輪廓深邃，19歲被周星馳相中拍電影，純天然的高顏值驚艷外界，因此走紅至今。現年42歲的張柏芝，儘管生過三個寶貝，外型仍保養得宜，近日她在限時動態罕PO豔紅睡衣照，讓人大飽眼福。

張柏芝今（17日）在IG限時動態上傳辣照，畫面中，她的一頭烏黑長髮飄逸著，臉上化著細緻的全妝，配戴珍珠耳環和項鍊，身穿紅色的細肩帶蕾絲睡衣，雖只有胸上入鏡，女人味仍十足，使網友看得目不轉睛。

另一張照片，張柏芝身穿無袖長洋，露出一雙纖細的美腿，站在草皮上抱著寵物入鏡，氣質相當清新，彷彿重回她剛出道時的顏值巔峰。

天生麗質的張柏芝，曾在節目《讓生活好看2》自爆40歲前完全不保養，想怎樣就怎樣，直到生完第三胎，驚覺恢復速度大幅下降，才開始保養，透露：「美容院有時候會去，然後每一天都會塗一些面霜、美容儀什麼都做，多忙都做！」更在節目《乘風破浪的姐姐2》分享每天都會吃牛油果護膚的秘密。