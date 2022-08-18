一趟平凡的公路之旅，卻因導航成為陌路驚魂。澳洲27歲二寶媽日前帶著孩子與孩子們的奶奶從昆士蘭到阿得雷德（Adelaide）新家途中意外迷路，4人被困在荒蕪之地長達48小時之久，期間甚至必須喝水坑裡的水止渴，所幸1架救援直升機順利找到並救出她們。

據《每日郵報》報導，阿絲琵納爾（Darian Aspinall）日前開車載著一對年幼子女和孩子們的祖母，從昆士蘭前往阿得雷德途中意外失聯失蹤。阿絲琵納爾的未婚夫向警方表示，她們本應按計畫從昆士蘭州南下到新南威爾斯州後，再往西抵達位於南澳州的阿得雷德，怎知未婚妻一行人才出發4個小時就失聯。

而與外界斷絕聯繫的阿絲琵納爾，此時正因導航被困在渺無人煙又沒有訊號的地區，儘管她們不斷轉動車上的後照鏡，試圖用反光吸引附近車輛或飛行器的注意，但都沒有人發現她們的存在。最終，耗光車上食物和飲水的4人，只能靠喝路旁的水坑水求生。

所幸，1架救援直升機在阿絲琵納爾一行人失蹤48小時後將她們全數救出，這才讓阿絲琵納爾的未婚夫與外界鬆了一口氣。警方也指出，雖然4人都精疲力盡，但健康狀況皆正常，並稱讚她們在這48小時驚魂中，適當的分配食物、飲水以及相互扶持。

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