刑事局中部打擊犯罪中心破獲台灣人口販運集團，逮捕41歲張姓「女蛇頭」及2名同夥，3人不但透過高薪工作為餌，在3個月內誘騙超過50人前往柬埔寨，還從接送、住宿、檢疫，再到提供內衣褲、脫鞋和個人生活用品一手包辦，從頭到尾運送受害者到柬埔寨。而首腦張女的母親在事發後接受媒體採訪崩潰落淚，痛罵女兒「我已經養她40幾年了！她這樣對得起父母嗎？」

根據「三立新聞」報導，彰化41歲人口販運集團首腦張女遭逮捕，警方表示她曾於2018年在通訊行上班，由於曾替中國大陸詐騙集團成員辦理「王八機」使用，因此認識集團高層，遂從今年初轉做人蛇，她通常與同夥透過臉書社團，發布打字員、機房維護等高薪工作機會，誘騙受害人。

檢警還表示，以張女為首的人蛇集團總部在桃園，當有被害人上鉤後，集團除了派專車接人，連辦護照、安排住宿、早午晚餐，以及內褲、拖鞋等生活用品都一手包辦，完全一條龍服務將人送到柬埔寨。而張女只要成功送1名受害者到柬埔寨，即可獲得10萬報酬。

事件曝光後，張女的通訊軟體大頭貼跟著曝光，諷刺的是，她的自我介紹欄位寫上自我期許為「心存善念不害人，用心堅持做對的事」；而她的母親談到女兒的罪行則激動落淚，大哭表示「她這樣子對得起父母嗎？我如果不是提心吊膽，為什麼我還要去提示她？就是我會很擔心」，母親也無奈表示，前天才跟女兒通過電話，怎料今天竟然得知她入獄，既然做錯事就應該受到制裁。

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