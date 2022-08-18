今年初夏，青年局打造的青創空間「Pinway」正式開張，靈感、潮流、設計，所能想像的、難以想像的那些代表新世代「品味」的詞彙，正在這裡醞釀著一場場創意風暴，抽象的idea在這裡實踐、化為行動，自造新勢力已強勢展開。

以「品味」為概念，「共學」為主題，青年局轄下青創空間「Pinway」，今年6月於駁二藝術特區8號倉庫正式改裝登場。挑高敞亮的建築共有兩層樓500坪，包括品牌展售、可容納百人的多功能展演場地，以及質感教學空間等，打造駁二最新潮流景點。

在「Pinway」青年創客們可以發揮自造創意，同時與品牌交流，增加跨域共創與跨界學習的機會。(攝影/Carter)

推開大門，生機盎然的鹿角蕨撲面而來，如Pinway的創造力，正蓬勃生長。場館目前共有8個品牌與1間POP UP快閃展售概念店進駐，不設限的品味能量匯聚了植栽、美食、金工、木作等各種品牌與體驗課程。

進駐品牌「森•聚場」是以鹿角蕨與療癒植物為主題的販售店舖，致力於結合植物與生活，讓人人都能夠輕鬆成為綠手指。(攝影/Carter)

場館一樓的植物專賣店「森•聚場」致力於讓植藝美學深入日常生活，綠意和盆飾物件相互映襯，為空間帶來有機質感。「午後甜點Wuho pastry」則提供精緻點心為腦力激盪的創意家們帶來一點甜頭、補充體力，霜淇淋、乳酪蛋糕、餅乾等甜點均講究真材實料，有機原味豆漿霜淇淋，天然濃郁的風味讓人一吃上癮。利用食品科技再創「剩食」價值的社會企業「蝶釀永續」，以即期麵包取代進口大麥，釀造出風味別具的永續啤酒，並將釀酒產生的酒粕、剩餘的麵包等食品加工再製，做成扭結麵包脆片、蜂蜜酒粕小圓餅等，讓消費者的每一口都是健康和環保永續。

「大雄的木作世界」推出原木筆教學，透過深入淺出的教學方式，讓學員體驗車刀與木頭接觸的關係，在飛揚的木屑裡療癒人心。(攝影/Carter)

二樓則設置品牌展售區與創作空間，展售區陳列進駐團隊的商品，包括飾品、金工、文具等魅力小物。提供創客工作室空間的Maker Studio內，有採用多款木料、製作拼木筆與實用小物的「大雄的木作世界」、客製化立體手工皮件的「那個皮工作室」及3D列印「硬印HardPrint」進駐。工作室每月開設付費體驗課程，讓民眾可以在Maker課程區參與創作，亦有不定期免費體驗活動，課程豐富，從木工、皮革到3D列印等，來到這裡任何人都可以變身創客，製作專屬獨創作品。此外，Pinway也提供展演空間供民眾租借使用，講堂、創思分享甚至是展演，都能在這裡有一席舞臺。

二樓除課程講堂、交流與閱讀空間、Maker Studio之外，亦設置Maker課程區，提供專屬的自造提案和多元化的教學課程。(攝影/Carter)

場館自6月開幕以來，接連舉辦各種講座和策展活動，包括數位時代創業小聚、Maker Studio自造小聚，引進倡議女性議題為主的「月經夏日趴」策展活動等，8月下旬還將舉辦喜劇開港 Live Podcast 活動、Yourator 新創論壇分享，10月底搭配萬聖節，亦有一系列主題年度活動。來Pinway，吃、喝、玩、學，在這個屬於所有人的創造交流園地，歡迎共同來探索不一樣的自造力，實踐巧思、「做」出生活品味！

「Pinway」除提供青創團隊進駐，亦規劃商品展售區，販售各種創意作品。(攝影/Carter)

• Pinway

地址：高雄市鹽埕區瀨南街8號(駁二8號倉庫)

時間：12：00～21：00，週一、週二休

電話：07-521-4767

FB：Pinway駁二八號倉庫

本文作者：Naru