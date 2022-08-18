南韓三星電子7月底搶先全球廠商宣布量產3奈米晶片，台積電雖然慢了一步，但仍符合原先預期，預估在9月開始量產3奈米，此事讓晶圓代工雙雄的競爭更加白熱化，不過就目前狀況看來，台積電在客戶數量上還是領先三星，台積電首發客戶為蘋果，接下來還有英特爾、超微及輝達等大廠的訂單，反觀三星的客戶則不明朗，先前有媒體披露三星僅獲得2家廠商的訂單。

工商時報報導，台積電3奈米N3製程預計9月量產，預估初期良率會優於5奈米N5製程初期還要好，此外，蘋果將是3奈米首個客戶，後續也有英特爾、超微、輝達、聯發科、高通及博通等客戶開案。

另一方面，三星雖高調公布3奈米晶片的量產訊息，甚至舉辦記者會，但始終未透露客戶名單，這也引起市場熱議，有外媒披露，三星3奈米的廠商為大陸挖礦晶片業者上海磐矽半導體及一家未公開的廠商，目前傳出有2家業者投片三星。

事實上，7月中台積電舉行法說會，當時總裁魏哲家就已經公開表示，3奈米將於今年下半年量產，並於明年上半年貢獻營收，升級版3奈米製程（N3E）將在3奈米量產1年後跟進量產，主要應用為高效能運算及智慧手機領域。