美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京政府暫停台灣多項產品的進口，美國媒體《CNBC》分析指出，北京對台貿易禁令並未涉及電子產品，主要關鍵在於，大陸在半導體領域方面更需要台灣。更有專家警告，一旦大陸武力犯台，台積電廠房將會停擺，全球經濟放緩程度將超過新冠疫情時期。

報導引述波士頓諮詢公司2021年的1份報告指出，台灣掌握全球90%以上最先進的半導體製造能力，其中台積電對全球晶片供應鏈至關重要，資料顯示，台積電一半以上的收入來自美國，僅10%收入來自大陸。

里昂證券台灣研究主管Patrick Chen表示，就現狀來分析，這些晶片公司不太可能反過來依賴大陸，他們面臨的真正挑戰來自終端需求，而非地緣政治，像是美國晶片製造商美光及輝達近期就對需求下滑發出警告。

分析人士強調，台灣製造的晶片，尤其是台積電的晶片，對全球和大陸來說太重要了，分析台灣在晶片領域不會遭受任何重大破壞。

Patrick Chen甚至將台積電描述為「自成一體」，聯電、美國的格羅方德是2級晶片製造商，大陸的中芯、華虹半導體則為3級製造商。他強調，從競爭角度來看，陸企短期內不會成為真正、重大的威脅。

海納國際集團（Susquehanna） 資深技術硬體分析師Mehdi Hosseini則說，包括雲端基礎設施、電動車、下一代工業設施，這些產品都需要台積電製造的晶片，如果台積電無法營運，全球經濟放緩的程度將超過新冠疫情帶來的影響。

Hosseini強調，儘管北京政府在過去幾年擴大投資晶片領域，但在美國制裁下，大陸無法獲得尖端設備，掌握工程技術需要很長的時間，以中芯國際為例，該公司花了15年才達到台積電10年前的水平。