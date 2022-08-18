民謠吉他流瀉悠揚旋律，手鼓的節奏傳送大自然的震動，「追風少女FALI」以阿美族語、中文和英文交織，吟唱出年輕的純真和遼闊。流行節奏融合古謠與族語，優美和聲彷彿是一陣吹過南台灣的風，傳遞對部落文化和煦的情感及現代生活中自由自在的靈魂。

以「FALI」（為阿美族語「風」的意思）為名，三個同年同月同日生的少女—來自高雄客家的Yuli（鄧棋薰）及臺東阿美族的雙胞胎姐妹Eng’mo（林青雲）、Kasang（林欣雲），以傳遞臺灣原民文化的精神為出發，共組樂團「追風少女FALI」，以族語為基礎，融合雷鬼、藍調、原民古謠等多種元素，充滿空間感和情感深度的歌曲，首張迷你專輯《玖貳玖》發行即獲評審青睞，入圍第32屆金曲獎「最佳演唱組合獎」。

「聽到入圍金曲獎簡直不敢相信，還上網看是不是真的在名單裡。」林青雲笑說。3位團員是樹德科技大學表演藝術系的同班同學，青雲與欣雲因為參加原民社團，開啟以族語創作音樂的靈感，再加入喜愛音樂、從小聽台語歌長大的棋薰，她們以集體創作的方式譜寫歌曲，向部落長老發掘原民古謠，融合藍調、爵士、雷鬼等元素，並以族語混搭中、英文填詞，以年輕世代熟悉的音樂風格聯繫傳統文化，唱誦出屬於新世代的原民旋律。

追風少女以三位成員的生日《玖貳玖》為名推出首張迷你專輯，入圍第32屆金曲獎 「最佳演唱組合獎」。(圖片提供/追風少女FB)

首張迷你專輯《玖貳玖》名稱來自於3人共同的生日，雖成長背景不同，卻同樣熱愛音樂，讓彼此在創作過程中激盪出源源不絕的創意。不以音樂風格自我侷限，少女們就像是一陣吹過部落的風，自由玩轉跨界和創作。「我們的音樂中會帶有大自然的療癒感，希望人們在忙碌生活中，能有一個喘息的空間。」棋薰說。歌曲中使用大量合音，簡單留白的民謠吉他與鼓擊，以及來自山林、海洋的自然背景音，讓追風少女的歌曲有種特別的空間感。「我們喜歡穿插著古謠，搭配融合族語風格的旋律編合音。」，青雲說：「這是我們3個人對文化的吶喊。」

以大自然和個人的生命回憶創作歌曲，《阿公的後山》源自於3人祖父在同一年離世，歌詞融入與親人間的互動、幼時在山上玩耍的記憶和部落慶典文化，譜出蘊藏情感深度的歌曲，歌中還加入一段奶奶的口白，紀錄與奶奶的回憶。另一首共同創作歌曲《我愛你》，以阿美族語和漢語相互交織，娓娓道出一段美麗的愛情故事。棋薰說：「很多旋律和歌詞都是在創作過程中自然而然產生，而非刻意去編寫。」

身為部落的新世代，希望讓更多年輕族人認識自己的族群及傳統文化歌謠，追風少女堅持以族語為創作基礎，不過對於日常生活中鮮少使用族語的她們來說，用母語寫歌無疑是一大挑戰。欣雲說：「我和阿嬤對話幾乎都用漢語，離開家鄉後也很少參加豐年祭，只會幾個母語單字。」她們向老師尋求協助，花時間一字一句確認族語的文法和拼音，作詞過程中，也再次複習自身的文化。

三人以集體創作的方式寫歌，分別以自身的回憶和情感為出發，創作出《我愛你》、《阿公的後山》、《夏天浪花》等有溫度和自然感的歌曲。(圖片提供/追風少女FB)

前年從學校畢業後，追風少女們各自到不同縣市展開斜槓人生。青雲加入原民舞團、欣雲回家鄉照顧奶奶並擔任水上活動教練、棋薰則是劇團演員，創作時間變得很有限，「創作需要時間，以前3人待在一起一個禮拜或幾天就會有詞曲產生，現在要在時間內逼出靈感。」棋薰說：「這大概是任何創作者都有的困擾吧。」

相聚時間變少，時間的分配與生活重心也成為少女成長的課題，不過對音樂的喜愛，促使她們每個月努力排出時間聚會創作，而外在的經驗和刺激，也成為歌曲的養分，青雲在舞團中認識了原民傳統樂器口簧琴，新曲中有兩首就是以口簧琴伴奏，棋薰也重拾自身客家文化，希望在歌曲中加入客語元素。

獲得金曲獎入圍肯定，給予少女們繼續追風的創作動力，欣雲表示未來將增加舞台演出，能和樂迷們有更多互動，並透露正在準備10首歌的正規專輯。「我們一貫的風格就是大自然的感覺，讓歌迷感到很舒服放鬆，這次打算加入靈魂樂，小小迷幻的風格。」棋薰劇透道。

以傳遞原民文化精神為出發點，希望透過流行音樂讓年輕世代更加認識族群。三位少女在各自的位置傳揚、聚合，讓原民、客家、閩南等族群，都能夠在自由如風的歌聲中聽到共鳴。

本文作者：李瑰嫻