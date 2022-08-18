放學之後繼續上學

放學後到補習班上課是許多臺灣學生的固定行程。離開學校之後擠上公車捷運火車，與穿著各校制服的各地學生一同前往站前補習街。先是外帶一杯心愛的手搖飲，排隊搭電梯抵達高樓層的補習班，最後擠在百人大教室的小小座位裡，拿出講義跟著老師猛抄猛寫。

為了方便各地學生抵達，許多補習班都會設址在車站附近，形成補習班大量聚集的補習街。臺北市中正區許昌街與南陽街是最具代表性的案例，有數十間補習班在此設址，每日吸引數千名學生。2012年更有一部以南陽街補習文化為題材的愛情電影《南方小羊牧場》，拍出許多學生的回憶。

臺灣人有多愛補習？全國補習班的數量超過17000間，超商則是12000間，由此可見補習班的普及程度更勝於超商。

補習班數量最多的縣市是臺中市，此一現象與臺中盛行的私校風氣有關。許多家長認為私立學校的辦學品質較佳，期望從國中開始就把小孩送進私校就讀。在學生數量眾多但招生名額有限的情況下，有些名校因而開始舉辦考試來選拔學生。

有考試的地方就有補習班。由於這些私校的入學考題目多半為國中一年級程度，許多補習班因此紛紛開設「私中專班」，為國小學生做升學先修補習。家長們也提早將小學五年級的孩子送進補習班，藉此「贏在起跑點、提高競爭力」。

私中補習班的現象反映當前讀書至上的社會風氣，也顯露部分民眾對於公辦教育的不信任感。有些教育團體主張政府應該禁止私校辦理入學考試，減少國小學生壓力；但有些團體認為這屬於學校的辦學自由，政府不應干涉。

不過，2022年起有多所私校已自主串聯取消紙筆考試，改以國小成績、競賽表現、服務學習經驗、口試等方案甄選學生。想當然爾，補習班也勢必將推出不同的課程來因應家長的需求。

只要升學至上的社會價值持續存在，補習必定是相伴而生的產業。臺灣的孩子們辛苦了。

圖書館。(圖/商周出版提供)

地方鄉鎮的知識之窗

圖書館有如一座知識寶庫，是提供民眾閱讀各式各樣書籍的空間。它更是一個弭平經濟落差、讓知識公平傳播的載體，減少讀者購書的經濟壓力，得以免費接觸多元的資訊。在疫情期間，圖書館的公共電腦設備更成為許多學生線上學習的工具。

公共圖書館的分布情況如何？從地圖上可以發現臺北市與新北市的圖書館數量相當密集，有些地區步行10分鐘的範圍之內就有2間以上圖書館。新北市新店區更有14間圖書館，數量居全國之冠。

臺灣幾乎每個鄉鎮市區都有一座公共圖書館，就連外島地區也不例外。此一成果可以追溯到1980年代臺灣省政府訂定「鄉鄉有圖書館」的目標，期望藉此充實各地文化教育資源。儘管圖書館相當普及，不過我們也不能忽視各地的設備與藏書有極大落差，有賴資源調度來加以弭平。

近年來，各地政府基於不同的動機（不管是提升閱讀風氣、促進觀光效益還是強化選舉記憶）開始不惜重本委託專業建築團隊打造「最美圖書館」。

桃園市龍岡圖書館以開啟的書本為外觀，內部用木造裝潢打造溫暖舒適的閱讀環境；位於臺中市的國立公共資訊圖書館，其白色流線型的外觀搭配綠地與綠屋頂，給人輕鬆悠閒的感受；高雄市總圖書館以玻璃帷幕建成，建築中央更有天井樹木庭院。

設計不凡的圖書館還包含興建中的桃園市總圖書館、國家圖書館南部分館等，未來啟用後勢必會引發一波話題。如今圖書館已不只是藏書與讀書的地方，更是學習、交流、休閒放鬆的去處，每一間新的圖書館都在突破我們對於既有空間的想像。

(本文摘自《從資訊地圖看臺灣》/商周出版)

【內容簡介】從環境、經濟、教育到政治

超過100張資訊地圖 × 資訊圖表

述說一個個臺灣的在地故事

這是一本「資訊地圖」的書，讓你從空間的角度，一目了然各種議題的基本知識；這也是一本「臺灣議題」的書，讓你透過不同觀點，再次發現這座島嶼的精采故事。

身處網路時代，我們每天接收的數據或資訊，已是過去的數百倍以上。但這麼多訊息，對我們了解這塊土地究竟有多少幫助？本書作者認為，即使我們被各種資訊環繞，但對事物的理解，有可能不會更清晰，而是更模糊。於是希望以視覺化的資訊地圖，提供一條探索臺灣的新路徑，你將發現：許多看似跟地理空間無關的主題，其實藏著有趣的訊息！

全書包括自然環境、人口族群、產業經濟、教育政治等10大主題，不僅選擇臺灣人最關注的議題或最新事件，且以短文搭配滿版地圖的形式呈現，滿足現代人講求的高效閱讀方式，也讓讀者重新認識臺灣的多元面貌，甚至按圖索驥，進一步尋找其他的臺灣在地故事或被人們忽略的資訊。

【作者簡介】王昱堯

臺灣大學地理系畢業，曾參與中學地理教科書地圖繪製工作。樂於結合資料及圖像，並分享其中的故事。2020年創辦社群帳號「圖地」，發布圖表、地圖、懶人包等資料視覺化作品，迄今累計2萬多名追蹤者。

賴進貴

臺灣大學地理系教授，美國夏威夷大學地理系博士。關心臺灣地理及地圖教育，創立「地圖多媒體研究室」，從事人才培育、地圖創作及教育推廣，藉由多元管道推廣地圖，增進民眾以空間思考認識臺灣。