年底九合一選舉越來越接近，各政黨都在各縣市努力準備，最近就有一份最新的民調指出，現在國民黨宜蘭縣長林姿妙施政滿意度仍超過六成，達到62.08%，同時在政黨支持度方面，民進黨以24.53%拔得頭籌稱霸宜蘭，翻轉成為一大黨，國民黨以21.65%居次，引發討論。

根據《菱傳媒》最新公布的網路民調可以看到，民進黨從18.20%大幅攀升6個百分點，以24.53%的政黨支持度超越了只有21.65%的國民黨，同時再透過交叉分析顯示，民進黨和民眾黨支持者以年輕和男性為主，國民黨無性別差異，但以年長者為大宗，另外還有37.65%的比例自認是中立選民。

該份報導也指出，民進黨除了在60歲以上的受訪者當中，以21.33%慘輸國民黨的36.02%之外，在30至39歲的族群贏過國民黨約20個百分點，而20至29歲男性中，則有21.79%支持民眾黨最是突出。不過從議員選區進行分析，民進黨在礁溪鄉的支持度最高，達到29.53%，同時在執政的宜蘭市和冬山鄉表現也相當好，而國民黨則是在頭城鄉、蘇澳鎮以及原民鄉等較佔優勢，至於民眾黨則是在壯圍鄉最強，有超過一成的實力，在宜蘭、羅東、冬山等大票倉也都有8%的支持度。