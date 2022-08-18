扯到不行！有正妹因有裸睡的習慣，當她起床時，竟發現自己和家中大狗下體「卡住了」，便趕緊開啟手機詢問線上醫師，然而，醫師給予她的答案都是「趕緊去醫院處理」，以免造成更大的傷害，她無奈直呼「被別人看到我怎麼活」；網友看完對話紀錄後表示「有夠誇張的噁心」、「無奇不有啊」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳多張對話紀錄照片，他也在貼文寫下「家裡有養狗的，千萬不要裸睡」；從原PO傳的對話紀錄可見，有名正妹因裸著全身睡覺時，醒來後竟發現被家中的大狗給性侵，目前狀態是「卡住了」，趕緊線上求問醫師。

醫生向正妹先建議，趕緊去醫院處理，並表示狗的GG與人的不同，因為GG裡有骨頭，若是硬拉出來，恐會造成正妹下體受損，然而，正妹則認為「在家裡怎麼去？要叫救護車嗎？」，甚至正妹還認為「牠射出來後會軟下來嗎？」。

醫生則耐心回應，因為狗的GG構造不同，因此當狗「射精後會撐開」，所以會卡住出不來，這讓正妹超絕望喊著「被別人看到我怎麼活」，隨後，他也勸正妹以後別和狗發生這樣的行為，對身體不好。

然而，正妹則是反駁是因為自己裸睡，也不知道為什麼狗會自己上來，讓她很困擾，醫生也強調，狗身上是有很多細菌，趕緊打電話到醫院處理，以免耗太久會弄傷下體，面對醫生不斷規勸，她無奈「不想去，別人看見怎麼辦」，醫生則表示到醫院後，肯定有辦法處理，自己已經盡最大努力，並再三勸她「身體最重要」，趕快去醫院，減少對身體的傷害，也祝福她盡早脫離困境。

貼文一出，網友紛紛留言表示「還好我養貓」、「我看了什麼」、「有夠誇張的噁心」、「無奇不有啊」、「這是真的嗎？」、「玩太大謊稱裸睡吧」、「真的還假的」、「怎麼可能有這種事」、「扯到不行」。