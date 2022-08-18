東華大學教授施正鋒。（資料照片）

林智堅因為爆發論文抄襲案而退選後，最新民調顯示，蔡英文重挫7個百分點，且林的指導教授、國安局長陳明通自8月起也不在國發所應聘兼課。對此，東華大學教授施正鋒直言，總統現在裝可愛，假裝沒事。

林智堅爆發論文抄襲醜聞後，台灣民意基金會16日公布最新民調顯示，當民眾被問到是否贊同蔡英文總統處理國家大事的方式時，4成6表示贊同，4成1不贊同，雖然贊同者比不贊同者多5個百分點，但比起上個月，是重挫7個百分點；同時，民進黨的支持度也下挫4個百分點。

另外，但台大也證實，國安局長陳明通自8月起不在國發所應聘兼課，由於陳並非辭職，校方會繼續調查他是否有違學術倫理。

對此，東華大學教授施正鋒17日在《新聞大白話》表示，民進黨這幾年為了選舉和利益，已經放棄理想了，很多人在權力面前已經失去道德，變成「背德」的政黨，喊「台獨」其實很丟臉。

施正鋒說，現在「外溢效應」不只從桃園到新竹，甚至到台北，還往上躥升到連總統也受傷，民調已經很清楚；但總統現在裝可愛，假裝沒事。

至於利用外在事件轉移焦點，施正鋒分析，通常有兩種政府才會玩這種東西，第一是威權體制國家，用愛國主義轉移目標；第二是「肉腳」，政績不好，才會玩這種東西。這次從安倍往生到裴洛西訪台，很明顯是沒有效。

對於陳明通的個人責任，施正鋒也強調，他還有資格教書、指導學生嗎？是不是應該追回「教授證」？