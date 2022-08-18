台灣人蛇集團拐騙民眾前往柬埔寨從事詐騙，警方也加緊腳步查緝，逮捕彰化41歲的女蛇頭張惟甄，諷刺的是，張惟甄通訊軟體的自介欄位上還寫著「心存善念不害人，用心堅持做對的事」，親生母親得知後，氣得大罵「對得起我們嗎」。

張女不僅為人蛇集團首腦，從賣王八機給陸客做起，因而結識大陸詐騙集團高層，在今年開始參與販賣人口至柬埔寨工作，外表貌美、身材火辣但個性卻相當殘酷，完全不顧出售的人口死活，又有鎮密嚴謹的心思，因而當上「台灣總代理」。

張惟甄當上人蛇集團首腦，自介卻寫著心存善念不害人，用心堅持做對的事，張母得知後也崩潰不已，激動落淚，大罵女兒「我們養她40年，她這樣做對得起父母嗎」，更表示自己前幾天才和女兒講電話，沒想到竟從事這種無良工作。

張惟甄至今已販售超過50名台灣人至柬埔寨，每出口一人可獲得10萬報酬，卻因6月出口張姓男子時，對方抵達柬埔寨癲癇發作，被送回台灣，事後張男報案，才讓警方得以鎖定目標。