最近愈來愈多的跡象顯示俄烏戰爭情勢正在加速逆轉，俄軍除了缺乏彈藥、兵源與後勤補給，並因此士氣低落之外，近日被稱為普丁私人秘密武器的華格納雇傭軍團也遭到重擊，華格納軍團設於佔領區內波帕斯納（Popasna）的軍團總部被炸毀，傳言軍團將領已陣亡。而造成這次災難的主因是軍團領導人接受俄媒採訪並拍照，卻在照片背景露出總部所在位置的線索，隨即遭到海馬斯炮擊摧毀。

近日陸續從俄媒與網路上傳出許多對俄軍不利的消息，包：括安東諾夫斯基大橋被炸後，俄軍已陸續撤離軍事要地赫爾松，往頓巴斯集結；位於克里米亞半島的薩基空軍基地遭到轟炸，9架戰機與2座彈藥庫、1油庫被毀；克里米亞北部小鎮贊科伊（Dzhankoi）的梅斯科耶村（Mayskoye）亦發生連續爆炸，1座變電所和1座彈藥庫被炸毀。除此之外，近日外界盛傳的是被稱為普丁最後秘密武器的華格納軍團總部被烏軍炸毀，軍團將領很可能已經陣亡。

一組俄媒採訪華格納軍團將領的照片被貼到Telegram網路社群親俄的「灰色地帶」頻道上，照片中卻洩漏了軍團總部的位置，隨即招來烏軍海馬斯火箭炮的轟炸。（圖／推特@NewVoiceUkraine）

據Telegram社群網路上與俄方關係密切的「灰色地帶」（Grey Zone）頻道傳出消息稱，華格納軍團的將領近日在其設於東烏克蘭頓巴斯的波帕斯納鎮前線總部接受俄媒採訪，採訪時拍攝了一些照片，有3張被發到網路上，其中一張是受訪將領、土兵與記者多人合照的相片，照片背景角落的牆上掛著一面寫著地址的牌子，烏克蘭情報系統很快就判別出牌子上刻的字「米羅尼夫斯卡街12號」，並迅速了解這座可能被用來當作軍團總部房子的背景，很快地以精準的海馬斯火箭炮進行轟炸。

華格納軍團的將領近日在其設於波帕斯納鎮前線總部接受俄媒採訪，其中一張受訪將領、土兵合照的相片，背景角落的牆上掛著一面寫著地址的牌子，烏克蘭情報系統很快據此找到華格納總部的位置並進行轟炸。（圖／Telegram Grey Zone)

經過烏軍一輪精準轟炸後，華格納軍團總部被毀的消息在俄媒與網上傳出，Telegram灰色地帶頻道主持人也證實，代號「貝利」（Beliy）、別名「500」的軍團指揮官已被炸死，先前被認為可能也在總部內的華格納軍團金主普里戈津（Yevgeny Prigozhin）則可能逃過一劫。

華格納軍團遭轟炸後，傳出軍團的金主普里戈津（左）被炸死，後來莫斯科公布這張的照片，證實他逃過一劫。（圖／推特@SamRamani2）

華格納軍團指揮官被炸死的消息隨即在推特網站上傳開，並陸續有俄羅斯與烏克蘭媒體聲稱獲得證實。網上一些俄羅斯軍事博主稱，過去華格納軍團行事隱密，克里姆林宮極少提起這支普丁的秘密私人武裝，一方面是它可能讓俄羅斯正規軍顯得無能，二方面則是基於保密的需要，因此華格納很少用於前線正規作戰，多數做為突擊用的特戰部隊或是城市巷戰攻堅，或是幹見不得光的「髒活」。華格納傭兵因為是為錢作戰，一向心狠手辣，據說不久前俄方屠殺烏克蘭戰俘的慘案就是他們所為。這次華格納一改以往作風，還接受媒體採訪，實是出人意料之外，有可能是因為俄軍戰事不利，俄軍想要以華格納軍團心狠手辣的作風來鼓舞士氣。

華格納軍團設於佔領區內的總部遭到烏軍轟炸，據稱其代號「貝利」的指揮官已被炸死，先前被認為可能也在總部內的華格納軍團金主普里戈津可能逃過一劫。（圖／推特@NewVoiceUkraine）

由於華格納軍團聲名不佳，又是私人武裝，其總部與領導人受到重創的消息可能不會出現在俄羅斯官方公布的戰情報告中。而從俄羅斯最近公布的戰情報告中，最近又有一名將領陣亡，使得俄軍自開戰以來陣亡將領人數增至15名，校官則已超過百名。烏克蘭參謀長札魯茲尼（Valeri Zaluzhnyi）日前告訴美軍參謀首長聯席會主席米利（Mark Milley）將軍說，烏克蘭軍隊已經摧毀了俄羅斯在烏克蘭約1/5的地面部隊。烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在美媒採訪時說，俄軍已損失約30%的精銳傘兵、海軍陸戰隊、特種部隊、軍官和中士，這些人的證件顯示平均年齡在35歲，這對俄軍來說是很大的損失。烏軍要在目前形勢上擴大戰果必須有更多專業人員，包括無人機操作員、飛行員、訊號員、炮手等等。

Telegram channel affiliated with the Russian mercenary group Wagner posted the location of their HQ in Popasna, Ukraine bombed the HQ and killed the admin of the channel, His call sign was 500#HIMARS pic.twitter.com/jfn2B3eGvS — Matt Bianchini 🇺🇸 (@m16800) August 17, 2022

由於兵源補充困難，加上後勤補給不足，多處彈藥庫遭破壞，俄軍近期的戰場劣勢已愈發明顯。現在不只是位於赫爾松的俄軍正在撤往第聶伯河南岸，以避免被圍殲，衛星圖像也證實撤軍已在進行。此外，烏軍對克里米亞的幾次轟炸也引起克里米亞居民的恐慌，他們紛紛逃離家園以躲避戰火。等到俄軍全數撤入頓巴斯，所面臨的形勢將與烏克蘭政府軍與東烏克蘭頓巴斯地區的戰爭形勢類似，可能又會是一場持續相當時間的戰略僵持階段。