俄羅斯在克里米亞半島的軍事基地過去9天以來爆炸頻傳，令烏克蘭士氣大振。俄羅斯新聞社（RIA）今天引述消息人士所言指稱，駐守克里米亞的俄軍黑海艦隊司令已被撤換。

俄新社引述消息人士所言指出，俄軍黑海艦隊新任司令為索科洛夫（Viktor Sokolov），他已在克里米亞塞凡堡（Sevastopol）港口被引見給黑海艦隊軍事委員會成員。

如果這項消息屬實，原任黑海艦隊司令奧西波夫（Igor Osipov）將是自俄烏戰爭爆發以來，遭到解職的最重要俄國軍官。

黑海艦隊在俄羅斯歷史上享有盛名，但在俄國總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭發動戰爭後，黑海艦隊在戰事上已蒙受多次羞辱。

今年4月，烏克蘭軍方曾發射「海王星」（Neptune）飛彈，擊沉黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），這被視為烏軍的一大勝利。（譯者：陳正健）1110818