根據《TVBS》桃園市長選戰最新民調，國民黨張善政為39%、民進黨鄭運鵬28%、民眾黨賴香伶8%；而民進黨「換堅」後在20到29歲這個年齡層，從52%暴跌到29%，國民黨張善政則從19%增至24%，民眾黨賴香伶從11%增至14%。媒體人吳子嘉認為，民進黨基本盤裡的年輕人，現在跑掉了，而桃園已變成全國矚目的一級戰區，年輕人可能會出來投票，那就糟了。

吳子嘉17日在《關鍵時刻》節目中分析指，2018年桃園市長選舉投票率為62.73%，當時桃園市長鄭文燦是絕對優勢，所以他沒有去動員，年輕人也沒有積極地出來投票，鄭文燦還是赢了。但現在情況不同，因為這次投票率不可能只有6成而已，激烈可期，因桃園已經變成全國矚目的一級戰區，年輕人可能會出來投票，如果成真，那就糟糕了，因民進黨原本依賴的基本盤中的年輕人，現在跑掉了。

吳子嘉接著指出，民進黨的基本盤跑了，知識分子、中間票先後跑光光。他預測，這些票在上一次並沒有很積極地出來投票，但這一次應會積極投票。

吳子嘉認為，現在民進黨還有一個論述基礎，因台大認定林智堅案是個醜聞，民進黨卻認為並不是醜聞，鄭運鵬還支持林智堅爭取清白，所以傾向於跟林智堅同行。而這些年輕票之所以跑掉，也就是反對這個論述，並認為是抄襲，如今更演變成代課等等，事情愈燒愈旺，卻突然間說都不算了，但這已經不可能，因為相對剝奪感已經形成，年輕人的票不可能投給民進黨了。