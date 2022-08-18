勞動部統計，目前來台就業的外籍移工超過70萬人，幾乎有8成透過地下匯兌及非法交易進行匯款，且以越南籍為大宗，即使政府祭出重罰，違法從事地下匯兌者，最重可判刑10年、併科2億元罰金，但仍擋不住移工們尋求低手續費、方便迅速的地下匯兌管道，只有吃過虧上過當的人才願意以較高的手續費換取匯款的安全。

從南越同塔省嫁到台灣屏東已20年的美華(化名)，生有2個兒子，老大已入伍服兵役，二兒子仍在就讀小學，平常仰賴與丈夫收購當季果品在市場販售，或醃製越南當地傳統製品，賣給同為越南姊妹的新住民朋友為生。

她回憶，當初剛嫁來台灣時弟妹年紀都還小，越南家中經濟仍需仰賴她的幫忙，平常辛勤工作、省吃儉用，積攢一定的金額就會託付當時仍相當興盛的外籍新娘媒人婆，帶回自己的家鄉給家人。媒人婆除了從中賺取手續費、走路工，更可以藉此獲得「物色」更多外籍新娘的好機會，魚水相幫兩相得益，自然樂此不疲，也成為當時最多越籍新娘採用的「人工匯款」方式。

隨著時間推移，美華說自己的家鄉比過往進步很多，以前想要領錢，騎機車至少得要1小時車程，現在不用20分鐘即可到達；此外，銀行、超商、ATM都越來越普及，且幾乎人手一支智慧手機，即時通訊、查閱轉帳紀錄都相當方便，家中弟妹也已長大，經濟重擔比起以前已經輕鬆很多，因此她現在都選擇使用台、越兩國有合作的銀行進行匯款，不僅可節省手續費，也可以避免遭詐騙等不必要的麻煩。

警方指出，地下經濟、各種轉帳機制早已不是秘密，且流向難以掌握，因背後利益龐大，許多不法份子擁槍自重，危害治安。（圖／翻攝畫面）

「就是因為曾經有過受騙的經驗，所以我現在都勸其他朋友，要挑選有保障、有優惠的銀行匯款。」美華說，曾經有很熟的朋友，熱心說自己要返回越南，可以協助匯款、帶東西給家鄉的親友，她與另外幾個朋友一起湊了十幾萬元台幣託付對方。沒想到家人一直說沒收到錢也沒見到人，去電確認，對方還說「因為自己太忙，過兩天就處理」。沒想到再過2天電話已轉語音信箱，從此再也沒見過這個人，慘痛的受騙經驗，甚至連累朋友跟著受害，讓美華心中很過意不去，從此堅持只走正規匯款途徑。

不過像美華這樣循正規金融管道匯兌的移工還是少數，多數移工仍選擇同鄉設立的地下銀行，把錢轉匯回家鄉，而這些違法管道也持續遭到瓦解。

移民署北區事務大隊機動隊今年6月間查獲銀姓越南籍男子，明面上經營商店，卻暗中從事違法地下匯兌，利用手機通訊軟體LINE群組，通報越南當地合作的接頭友人直接匯款，強調「匯款迅速無時差」，且每筆匯款僅收取約新台幣150至300元不等手續費，藉此吸引移工上門，利用「薄利多銷」方式大賺匯差及手續費佣金。

北機隊調查，銀男在桃園地區經營4間超商，販售越南進口商品及私菸牟利，標榜換匯條件優惠、隱密性高、匯款及取款快速等利多，吸引許多有換匯需求的外籍人士。從查扣資料顯示，光是今年第一季就經手92億4000多萬元越南盾、折合新台幣約1100多萬元，利潤驚人。

立委高嘉瑜透過臉書表示，便宜的手續費及匯差是地下匯兌最大優勢，這種地下交易往往透過「現金」或「代收代付」方式流通，檯面下的利潤龐大，但因為主管機關長期消極不作為的態度，反而讓有執照的業者沒有競爭力，地下匯兌更明目張膽，希望主管機關痛定思痛，好好整頓長期以來地下匯兌猖獗所導致的社會、金融問題。

警方呼籲民眾若有匯款需求，務必尋求合法且可查證的正當管道，才能確保匯款安全，以免辛苦賺的血汗錢遭騙求償無門。（圖／報系資料照）

事實上，針對移工地下匯兌問題，政府金管會也已修法開放「非電子支付機構」辦理外籍移工小額跨境匯款，僅需以手機就可操作匯款，手續費僅需金融機構的一半，小額匯款上限定為每筆3萬元、每月5萬元及每年40萬元。

勞動部也強調，移工商店所涉非法經營地下匯兌一事，涉及違反銀行法等規定，將由主管機關依法查處。目前合法仲介公司均可依法為移工辦理國外匯兌服務，勞動部持續加強運用多元管道宣導，鼓勵移工運用合法匯兌途徑，以避免遭受不法詐騙損及權益。

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