台灣移工人數已突破70萬，跨國地下匯兌的規模及金額也越來越龐大，甚至有護膚店兼營「地下小銀行」，雖然獲利驚人，但此一違法之舉卻造成嚴重社會治安及金融問題，甚至引來殺機，日前桃園高鐵停車場2屍4命及南投人力仲介遭移工打死在家中的案件，都不排除與地下匯兌利益糾葛有關。

根據統計，台灣有8成外籍移工透過地下匯兌及非法交易進行匯款，如以每月100萬筆跨國匯款、每筆匯款平均收取150元手續費計算，光手續費收益就高達1.5億元，非法管道匯兌的實際金額難以估算。

讓移工選擇地下匯兌的重要原因就是手續費比起正規銀行管道便宜許多。若以3萬台幣計算，透過地下匯兌只需約200元「手續費」，但若透過銀行匯款，在台灣端要先收一筆400元台幣加上8美元的手續費將台幣轉換成美金，到了越南端的當地銀行，還要再把美金轉換成越南盾，因此要再加收20美元代辦費，總計約1200元，兩者的手續費相差約6倍。

本刊透過關係找到一間隱藏在高雄市某巷內的地下銀行，該處明面上只是常見的越南護膚店，幫女性客人護膚、美甲，另兼職網路拍賣越南服飾，實際上還是外籍移工極重要且見不得光的地下金融機構。

不少外籍商店有兼營地下匯兌，來自越南的阿玉(圖右)推出「小蜜蜂到家收款」服務，讓移工們趨之若鶩。（圖／張進安攝）

已年過5旬的負責人阿玉(化名)保養得宜，從外表難以猜測其實際年齡，她笑稱自己年輕時曾在親戚家的旅行社兼差當導遊，由於個性活潑開朗，頗受外籍新娘青睞與歡迎，在當時就建立起綿密的人脈關係網絡。

阿玉年輕時幾乎沒日沒夜工作，因此積攢了一些本錢，後來在朋友、姊妹的請託下，開始協助大家匯錢回越南，因為信用好、服務佳，且金錢往來帳目明確、快速，口耳相傳下，找她幫忙的人越來越多，由於她每筆匯款僅收取200至300元的手續費，每個月平均約有300萬元台幣以上現金流，也讓她快速累積財富，得以在越南進行土地開發投資。

「現在匯兌服務已可做到一條龍！」阿玉笑稱，由於業務量實在太龐大，她苦心思索後建立起一套管理機制，由在台灣跟隨她的親信發展「小蜜蜂」模式，利用送貨、取貨之便「到家收款」，並在固定時間統一將款項匯給在越南的接頭人，再由對方將款項逐一交給家屬或是約定地點親領，每筆款項又能再多收100至200元的跑腿費。

本刊調查，類似像阿玉這樣的地下銀行已越來越多，地下匯兌業務也不斷進化，過往還需要在台灣的移工先交錢，在母國的家人才能收到錢；但為了搶占龐大「商機」，現在已演變成「母國家人先收到錢、在台移工再付錢」的先享受後付款模式，超優質服務甚至讓移工們以「集資」方式節省匯差。

但隨著地下匯兌的規模、金額越來越龐大，背後隱藏的商機、殺機，就越顯著，例如仍在偵辦中的桃園高鐵站「2屍4命案」，警方調查，死者李姓夫妻生前與兇嫌一同經營地下匯兌及人力仲介，雙方疑因利益起衝突相約外出談判而釀成慘案；此外，月入60萬元的南投張姓移工仲介日前死在家中客廳地板，其家中財物也被洗劫一空，兇手就是外籍移工，而兩起命案均與地下匯兌有牽扯不清的關連，後續發展備受關注。

南投張姓移工仲介日前被發現死於家中，由於財物被洗劫一空，警方初判與地下匯兌有牽扯不清的關連。（圖／翻攝畫面）

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