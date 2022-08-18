大腸癌顯現出來的症狀多變，醫師表示，有民眾排便頻率大幅增加，原以為是腸躁症，想用益生菌改變腸道菌相，但仍無效，經檢查發現，原來已罹大腸癌4期。醫師提醒，只要排便習慣改變，從原本正常轉為便秘或拉肚子，都需注意，應提早就醫檢查。

林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政宏在《健康2.0》表示，近來遇到一男性病患表示，十多年來，其每天排便次數為2～3次，原本被醫師認為是腸躁症，也就不以為意，但3個月前開始有腸胃道症狀，常感到脹氣，晚上會聽到肚子發出咕嚕咕魯的叫聲，每天的排便頻率增為7~8次，且屬稀散、無法成形，且上完廁所仍感覺肚子悶悶的。

錢政宏表示，該病患原本想透過吃益生菌、多休息改善，但症狀依舊，經大腸鏡檢查發現，原來腸道已有5公分的腫瘤，使得大腸管徑少了一半，糞便因此只能透過僅剩的管徑排出，所以較稀稀散散的，因腫瘤未出血，所以糞便顏色正常、無血便現象，讓病患缺乏警覺心，未及早就醫檢查，最後經大腸鏡檢查，才確認已罹患大腸癌4期。

外科醫師江坤俊也提醒，民眾只要排便習慣改變，次數明顯減少或增加，都可能是腸道出現異狀，最好儘速就醫檢查，及早發現及早治療。