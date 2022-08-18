過去國內大腸癌罹患者多為年長者，但近幾年來，大腸癌有年輕化趨勢，醫師表示，統計發現，與代謝症候群明顯相關，尤其是中廣型肥胖者，一國外研究發現，50歲以下者，若腰圍超標，較未超標者罹腸癌的機率大增23%，提醒民眾注意飲食與生活習慣。

外科醫師江坤俊、林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政宏在《健康2.0》均表示，大腸癌患者有年輕化趨勢，根據研究，大腸癌與代謝症候群有密切相關。江坤俊表示，代謝症候群過去認為與心血管疾病較相關，但近來研究發現，也與大腸癌有高度相關。

錢政宏表示，他近來就遇到兩年輕案例，一為42歲男子因高血壓、高血脂，平常有菸酒習慣，也有代謝症候群，一次腸鏡檢查發現，有一個3公分的息肉在腸道中，因是原位癌，所以切除後即無礙。

他表示，另一為48歲女性，身高150公分，但體重68公斤，主訴感到腹脹，且腰圍日漸變粗、體重增加，患者不知是否與進入更年期有關，經檢查發現，屬初期大腸癌，手術切除即治癒、無須化療。

錢政宏並表示，除了台灣大腸癌有年輕化趨勢，韓國也是腸癌年輕化的國家，韓國今年在其權威的《胃腸學》雜誌，公布一份針對50歲以下的567萬人的調查發現，有代謝症候群者較容易罹患大腸癌，而代謝症候群的一個因子為中廣型肥胖，研究指出，男性腰圍大於90公分、女性大於85公分，罹患大腸癌的比率較腰圍未超標者高出23%。

他表示，該研究將腰圍列入相關原因，是因腰圍反應一個人過去數十年來的飲食習慣，而其飲食習慣也會讓人產生特殊的疾病。