年底台北市長選舉各界關注，一份最新網路投票顯示，國民黨參選人蔣萬安以39.2%看好度奪冠，大勝民眾黨支持的黃珊珊的18.8%，代表民進黨的陳時中則僅拿到13.5%墊底。此消息引熱議，不少網友驚呼，也許國民黨將可望藉首都之戰「起死回生」，認為年底選情不必太悲觀。

《Yahoo奇摩》15日起針對台北市長選情進行網路民調，截至今日早上7時30分，已有46900人參與投票。「陳時中正式投入選戰滿一個月，你對他的表現有何看法？」認為完全不滿意的民眾有46.3%、不知道／沒意見有21.1%、不太滿意有11.6%、非常滿意有10.9%、還算滿意有10.1%。

針對「你看好誰當選台北市長？」看好蔣萬安的民眾有39.2%、不知道／沒意見的有23.3%、黃珊珊18.8%、陳時中13.5%、蘇煥智4.0%、童文薰1.2%。至於「你認為未來台北市需要加強發展的方向為何？（複選）」，前三名則分別是：交通建設38.0%、經濟發展29.9%、警政治安26.7%。

此結果引熱議，大批網友湧入《中時新聞網》與《Yahoo!奇摩新聞》臉書連結留言：「國民黨有救了！藍營不必太悲觀」、「國民黨也許可藉首都之戰起死回生，蔣萬安雖有天生優勢，但還是要更積極」、「台北市需要一位有國際觀，能上得了檯面的市長，而不是一個小鼻子小眼睛，只會製造國際笑話，用一張嘴負責的井底之蛙」、「國民黨好好打陳時中就能從谷底翻身」、「陳時中一臉正經最認真嘴砲，看了就火大」。