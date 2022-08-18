【全程字幕】蘇貞昌稱「只有」120人柬埔寨失聯 柯文哲痛批：有沒有把人命當人命？

近日柬埔寨跨國詐騙頻傳，外交部亞太司說，今年上半年有逾6000位台灣人赴柬，只有3400多人返台。但行政院長蘇貞昌日前表示，只有120人失聯。此話一出，除了台北市長柯文哲痛批「到底有沒有把人命當人命」，砲轟即使是120幾個，死了就算了？更有大批網友開嗆，其中有人直言「這政府相當漏氣」

蘇貞昌16日表示，國人受騙，在柬埔寨受害，政府非常關心，收集所有資料逐家訪談，發覺只有120位還失聯，持續追查，並已經救回一些國人，政府會持續運用各種手段持續關心、協助國人。此話一出，除了柯文哲痛批，所以到底有沒有把人命當人命？意思是說120幾個死了就算了？國家的方法就是在機場舉牌嗎？

不少網友更在本新聞網相關影片底下留言開嗆，有超過170則留言，有人認為「整天算計選情的人，那會關心幾人失聯？」「蘇貞昌稱『只有』120人柬埔寨失聯，阿然後呢，院長大人」、「看不出動員的能量？都布署到網軍去啦」、「只有120位？真的會氣死人啊」、「不知不覺也不動的政府」、「只對選舉特別熱衷的執政黨」、「舉牌本來就好笑，海關，登機口不能查證嗎？」