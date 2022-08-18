午後雷雨的天氣再2、3天，整個西半部地區，今、明仍有「劇烈天氣」機率。要特別注意的是，下周日起「熱帶大陸氣團」出海，這個在華中一帶造成歷史高溫的系統，將影響台灣至少4天，氣象專家吳德榮警告，今年7月曾逾40度的高溫紀錄，很可能再度被挑戰！

花蓮光復、台東長濱昨已來到38度，北部也有36度，今高溫持續，午後有雷陣雨。模式模擬顯示，今南方水氣較多，南部、東南部天氣較不穩定；西半部中午過後有大雨或雷雨，也不排除「劇烈天氣」。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，午後天氣型態再兩天，下周日（20日）起「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣出海，台灣受其影響，午後雨範圍越來越侷限在山區，天氣晴朗酷熱，有機會再創「極端高溫」。

吳德榮提醒，這波系統橫掃華中，在當地寫下歷史高溫，來到台灣附近也有機會再飆40度；今年7月下旬，花蓮曾出現40.7度、台北市38.3度。

最熱的時間點預計落在下周一、二（22、23日），應防曬、防中暑、多喝水。至於持續發展中的「熱帶擾動」，外圍水氣下周三起（24日）影響，且低壓有機會成颱，持續注意。