選秀節目《超級偶像》冠軍出身的藝人艾成，昨天驚爆自捷運蘆洲站共構大樓租屋處墜樓，當場死亡，享年40歲，死訊來得突然，連親友們都感到震驚，外界無不心疼，星友們紛紛哀悼他的離去，寇乃馨表示，教會友人透露艾成其實墜樓前4天已有異狀，而他與王瞳私下婚姻實況也曝光。

艾成離開得突然，老婆王瞳跟警方透露他近年精神狀況時好時壞，前一天陪伴情緒低落的老公一整晚，他甚至嚴重到難以對話，曾是《超偶》評審的黃國倫，跟老婆寇乃馨也是艾成夫妻的教會好友，透露將艾成視為親弟弟，平時跟艾成夫妻感情很好，經常整晚通電話，聚會時間甚至比家人還多，寇乃馨表示，老公甚至將表演服送給艾成，還計畫了10月底要帶他到馬來西亞參加新活動，不料卻聽聞憾事，黃國倫得知此事後哭了許久。

據《自由時報》報導，艾成過去曾受憂鬱症所苦，寇乃馨表示，教會友人透露艾成最近的狀況，表示其實他墜樓4天已有些異狀，他連日睡不著，接著就突然發生憾事，推測艾成可能憂鬱症復發。

至於外界議論他跟王瞳私下的夫妻關係，寇乃馨解釋，就她所看到的，兩人其實感情緊密，王瞳總是用崇拜的眼神看著唱歌時的艾成，夫妻倆挺過風風雨雨，不但感情深厚，且很有默契，真的不是外界傳的那樣，黃國倫也透露，艾成甚至為了早前的2周年結婚紀念日寫了首情歌，特地傳給黃國倫聽，想得到建議，甜蜜表示要給老婆王瞳一個驚喜，沒想到如今天人永隔。