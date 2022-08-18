連鎖餐飲集團八方雲集(2753)16日應邀召開線上法說，總經理張瑞蓮表示，將持續擴大美國布局、「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」在台持續展店，對下半年營運維持審慎樂觀。不過，針對「丹堤咖啡」等營運不甚理想的品牌及區域，則不排除年底前「停損」進一步調整。

八方雲集截至7月台灣共1219家門市，包括997家八方雲集、174家梁社漢排骨、41家丹堤咖啡、7家芳珍蔬食。香港共70家門市，包括55家八方雲集、10家百芳池上便當、5家八方台式麵屋。另外，中國大陸福建及美國各有22家及1家八方雲集。

八方雲集2022年上半年合併營收32.52億元、年增達13.53％，創同期新高。營業利益3.71億元、年增11％，為同期次高。在業外收益跳增1.44倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.19億元、年增達13.15％，亦創同期新高，每股盈餘（EPS）4.84元，改寫同期次高。

八方雲集指出，多數品牌的外帶占比較高，使第二季營運受疫情升溫衝擊相對較輕。如第二季台灣八方雲集、梁社漢排骨、芳珍蔬食的外帶占比分別達81.4％、93％及65.5％，香港八方雲集、百芳池上便當及八芳台式麵屋的外帶占比分達77.7％、74.2％、71.8％。

不過，「丹堤咖啡」因以內用為主、外帶占比未達5％，營運明顯受去年及今年二波疫情升溫衝擊，中國大陸福建的八方雲集營運亦受封控影響。八方雲集目前持股丹堤咖啡85.29％，上半年營收0.82億元、年減21.94％，稅後虧損0.3億元、虧損年增達50.95％。

八方雲集7月自結合併營收5.91億元，月增5.37％、年增達21.41％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收38.43億元、年增達14.67％，續創同期新高。

展望後市，張瑞蓮表示，在台灣將持續拓展「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」版圖，目標至年底分別展店至200家及10家，「芳珍蔬食」亦規畫啟動加盟。「八方雲集」則維持現有規模，聚焦既有門市改裝、導入自動化設備及新產品，以提高單店營收。

張瑞蓮指出，八方雲集目標台灣每年營收成長逾1成，同時擴大美國布局。針對經營不善的品牌及區域，如轉型調整型態、但迄今成效不如預期的「丹堤咖啡」，雖會持續進行調整，但若營運狀況仍未見明顯改善，將不排除在年底前「停損」進一步調整。