許多購屋人想要舊屋換新屋，但若在台北市，相同坪數恐需加碼大筆資金才能如願。房仲業者依據實價資料，統計台北今年上半年大樓及華廈的預售成交均價及成屋成交均價發現，北投、大同、內湖、松山、中山等5個行政區預售均價高成屋50%以上，且有7個行政區預售成交均價已破百萬。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近幾年房市走升，加上營建成本上漲，新案價格節節上升，跟同區成屋、中古屋呈現巨幅價差，買方換新屋可能越換越小，或是轉往價格更低的區域。

台北市12個行政區中，預售與成屋的成交均價差異最大的是北投區，預售均價比成屋高54.6%，成屋均價每坪54.5萬元，預售每坪84.2萬元，1坪差了近30萬元，大同區預售也高54.0%，內湖區今年預售成交均價破百萬，比成屋貴53.9%，松山區及中山區也都是預售均價破百萬、高出成屋50%以上的行政區。郎美囡分析，北投區近幾年有北投士林科技園區議題，在土地價格翻漲的前提下，住宅新案也拉出高水平，如「華固文臨」、「家居璽玉」的成交價都突破百萬大關，推升預售成交價的均值；大同區、內湖區、松山區的新案開價幾乎都在百萬以上，因此預售成交價都在百萬上下，中山區新案量較多，預售成交價從8字頭到破百萬，但以高級住宅為規格的新案比例高，預售均價也破百萬元。

觀察台北市各行政區預售成交均價，共有7個行政區破百萬，預售價格較低的區域僅剩萬華區68.2萬元及文山區76.9萬元，郎美囡指出，台北市土地取得成本高，近年工料雙漲，因此新案規劃以高價住宅為主，開價多在120~150萬左右，高端買方在疫後資金潮的追價意願高，對高單、高總價物件的接受度大幅提升，成交價格也能在百萬水準，不過萬華及文山部分建案位置偏外圍，地段成本較低，因此新案價格不致過高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，近年台北市中古屋房價跟著多頭市場價揚，但價格疊升速度遠不如新案漲速，增加原處換屋的困難度，且政府力推危老重建及都更，因此許多想換新房的屋主反而傾向以危老或都更的形式換新屋。