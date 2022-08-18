網紅四叉貓（劉宇）與徵信社合拍影片，負責人謝智博分享，曾收過一位傳產女千金的委託，請他們調查自己的老公與媽媽的關係，由於她婚後與媽媽同住，但她意外發現媽媽常進入臥房，本以為是幫忙整理，結果某次媽媽一離開，她進入房間後發現老公裸體躺床，讓她驚覺不對，後來裝了針孔，果真拍到親媽與老公顛鸞倒鳳的畫面，而女千金看了畫面竟冷笑說「我老公厲害吧！」

網紅四叉貓昨在臉書PO出與徵信社合拍的影片，徵信社的負責人謝智博分享一個案例，一位傳產女千金委託他們幫忙調查，根據女千金所說的，她的媽媽是公司的老闆，與男友一起合開這間傳產公司。因緣際會下，她認識了媽媽男友的兒子，後來在長輩們的搓合下，兩人就這樣步入婚姻。

謝智博表示，女千金與老公結婚以後繼續住在家裡，而他們家一樓是工廠、二樓是辦公室、三樓是住家。女千金透露，她偶爾從辦公室回去三樓住家的時候，會發現媽媽從她與老公的房間走出來，起初她不以為意，認為媽媽可能是進去整理東西，但她在媽媽離開以後進入房間，卻發現老公全身赤裸的躺在床上，讓千金驚覺好像怪怪的。

謝智博指出，千金開始觀察媽媽的舉動，發現媽媽常摸她老公的手臂和大腿，因此心生懷疑的她決定要在家裡面裝針孔，後來還真的拍到了媽媽與老公顛鸞倒鳳的情形，本以為這位千金會崩潰痛哭，沒想到她竟然笑了一下說「你看我老公很厲害吧！」

謝智博表示，當一個人絕望到了極點，荒謬的幽默感就會取而代之，避免自己失控。後來他也問了女千金想要怎麼做，對方坦言，這段婚姻本就是長輩搓合而成的，她也沒有想要求償，只希望趁現在還沒有生孩子，雙方能夠和平離婚。