國人十大癌症顯示，大腸癌發生人數已連續14年排名居冠，一般認為，高脂與紅肉飲食、菸酒等不良習慣是癌症主要因子，但醫師表示，門診發現一名40歲患者，平常重視養生，不菸不酒外，也少吃肉類及高脂食物，卻罹患大腸癌4 期，經了解其飲食習慣，原來該患者會每天喝1～2杯的含糖手搖飲，因攝取過多糖分，使得身體長期發炎，繼而引發癌症。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》表示，有一名40歲微胖的女性病患，不菸不酒外，也少吃肉類，經了解其生活習慣發現，堪稱養生者的她，每天會喝1、2杯的手搖飲，且不以為意，「因每次看到手搖飲店前排隊者眾多，讓人感覺手搖飲對健康無害。」

陳欣湄表示，有研究發現，過度使用精製糖，會引爆身體潛在的癌症，目前的理論有2點，一為高度攝取精製糖，會使身體血糖濃度升高，長期會產生胰島素阻抗，而胰島素阻抗現已證實與癌症相關；二為，高糖製品會使脂肪堆積，導致身體慢性發炎，而身體慢性發炎也與癌症相關。

外科醫師陳榮堅曾在部落格上發文分享，目前越來越多研究顯示，攝取過量的醣類，也就是碳水化合物，會在身體各處產生嚴重的發炎反應，增加罹患乳癌、大腸癌等的機率。

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