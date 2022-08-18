昨(17)日晚間有網友在臉書「爆廢公社」發出一張捷運車廂內的照片表示，「捷運是失火了嘛?怎麼煙那麼大?#高雄捷運」，引起網友議論。對此，高雄捷運深夜發文澄清，「該貼文疑似為惡意之惡作劇，高捷列車與全系統目前一切正常，特此澄清。」，事後該名網友也緊急發文致歉。

網友在臉書「爆廢公社」發出一張捷運車廂內模糊的照片，貼文寫下「捷運是失火了嘛?怎麼煙那麼大?#高雄捷運」，立即引起網友議論。貼文一曝光網友看完紛紛留言，「你鏡頭該擦了」、「鏡頭該擦一擦了」、「他的眼光他的眼光，好似好似星星發光」。

事後原po也在原貼文表示原本只是想讓大家會心一笑，沒想到搞出那麼大風波，向網友們及高雄捷運致歉。「其實是昨天下大雨導致鏡頭有霧氣，所以拍起來才會霧濛濛的。原本只是想會心一笑所以PO在廢版上，沒想到搞出那麼大風波，造成大家困擾真的很抱歉。」

網友在臉書「爆廢公社」貼文寫下「捷運是失火了嘛?怎麼煙那麼大?#高雄捷運」，引起議論。(翻攝臉書爆廢公社)

許多網友也留言表示「建議不要發這種文 造成恐慌要負責任」、「不要以為這裡是爆廢，就可以這樣隨便編造謠言，製造恐嚇」。

對此高捷也回應，經查證該列車無任何異常，亦無任何車上旅客有向司機員或車站人員反應車上有冒煙情事，該貼文疑似為惡意之惡作劇，高捷列車與全系統目前一切正常，呼籲網友勿散步不實訊息。