中國新聞網18日報導，持續極端高溫天氣，導致中國多地電力負荷激增，出現「缺電潮」。近期四川、安徽、浙江、江蘇等地啟動有序用電模式，保證居民用電，迎峰度夏保供電迎來關鍵時刻。

報導稱，有序用電指採取錯峰、避峰、輪休、讓電、負控限電等措施，避免無計畫拉閘限電。

今夏罕見熱浪侵襲，大陸多地用電緊張，工業大省四川尤為嚴峻。7月以來用電負荷接連創歷史新高，電力保供形勢十分嚴峻。四川為此啟動有序用電模式，工業企業限電停產，讓電於民。

除四川外，安徽、浙江、江蘇等地也面臨電力供應緊張局面。目前，浙江寧波3300餘家企業已主動回應國家電網錯峰用電需求，調整生產計畫。

安徽發布《致全市電力用戶節約用電倡議書》，宣導工業企業要科學合理安排生產班次，錯避峰讓電，主動支持緩解用電高峰時段供電壓力。

江蘇南京發布節電倡議書，要求機關事業單位帶頭節電、工業企業嚴格科學用電、加強公共場所合理用電、提倡家庭生活節約用電。

去年9月，限電風波席捲大陸多地。為保障迎峰度夏的電力安全，不再出現「拉閘限電」情況，今年官方已部署多項舉措保障電力供應。

今年以來，能源價格總體穩定。上半年，中國煤炭產量增長11％，電力生產保持增長。為何如今電力卻再度吃緊？

中新社報導，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指出，從需求側來講，今夏大陸持續高溫，多地電量需求激增，用電負荷較大，給電力供應帶來一定挑戰。

林伯強分析，除了高溫，今年「缺水」問題尤為嚴重。7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少四成，為1961年以來同期最少，江河來水也偏少兩到八成。

他說：「缺水導致水電出現巨大缺口。以四川為例，該省主要以水力發電為主。從供給側來說，今年該地降水量顯著降低，各大流域來水銳減造成水電發電出力驟減，這是四川缺電的主要原因。」

林伯強認為，隨著夏季進入尾聲，高溫逐漸結束，預計一兩周之內，大部分缺電地區「電荒」將顯著緩解。

他說，大陸總用電量中工業用電占比最大，約為70％，城鄉居民生活用電占比較小。保居民始終是政府底線，電力緊張情況下，堅持有序用電，有利於緩解電力供應緊張局面。

「往年四川電力供應較為充裕，會支持其他省分電力，但今年可能得倒過來了，需要其他省分支援四川了。」林伯強說。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，竭力保障民生用電。

林伯強認為，此次缺電主要由於降水驟減所致，並非電力系統運行出現問題。因此，從根本上講，防範此類現象再發生，需要全球合作，共同解決極端氣候變化問題。