私募基金NHTC Unison Holding Limited將以每股85元收購泰昇-KY(8480)100%股權，相對泰昇昨(17)收盤價63.6元，約溢價33.64%，完成收購後泰昇將自台股下市。

泰昇將在10月6日召開股東臨時會，討論此一來自私募基金的股權收購案，依規劃時程，泰昇-KY將在12月26日下市。

泰昇指出，NHTCUnison Holding Limited是由North Haven Thai Private Equity L.P.(NHTPE)設立，NHTPE 為摩根士丹利亞洲私募股權基金(Morgan Stanley Private Equity Asia，MSPE Asia)管理的私募股權基金之一，MSPEAsia成立於1993年，是亞太地區領先的私募股權投資管理人之一。

泰昇指出，NHTC Unison Company Limited股權收購案合併完成後，泰昇公司作為存續公司，NHTC Unison Company Limited作為消滅公司，泰昇將成為NHTC Unison Holding Limite 100%持股的子公司。

泰昇指出，私有化的目的，是提升經營績效與競爭力。併購後在私有化後能將能有更靈活的發展策略，並往國際化的方向更前進一步。合併案完成後，泰昇將借重MSPE Asia的全球資源、品牌、能力及網絡，與致力經營與開發業務，並持續深耕與拓展國際市場。