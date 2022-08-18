櫃檯買賣中心「櫃買市場業績發表會」8月23日起推出「光電與半導體」、「富櫃200（三）」、「興櫃特色」及「精緻生活」等主題，邀請友輝(4933)、勝品(6556)、信驊(5274)、力致(3483)、大樹(6469)、加高(8182)、集雅社(2937)、家飾鑄件廠商泰金-KY(6629)、弘帆(8433)，以及3家興櫃公司甲尚(6882)、創為精密(6899)及程曦資訊(6898)。

配合上櫃、興櫃公司111年第2季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將於8月23日、24日、25日及26日接續推出「光電與半導體」、「富櫃200（三）」、「興櫃特色」及「精緻生活」等主題；櫃買中心指出，隨著科技產品日新月異，光電業及半導體業為臺灣重要科技產業發展之一環，8月23日聚焦在「光電與半導體」類股，與會的公司有專精於液晶顯示器背光模組之光學膜廠友輝、從事安全監控系統產品之研發製造廠勝品，以及專業伺服器遠端管理晶片廠信驊等3家公司。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，該指數亦成功吸引相關業者陸續推出各式指數化商品，可讓投資人以更多元途徑直接參與上櫃市場的投資，此次於8月24日推出第3場「富櫃200（三）」主題之業績發表會，邀請散熱解決方案供應商力致、國內醫藥品連鎖通路商大樹，以及專業石英元件製造廠加高等3家公司經營團隊說明。

「興櫃特色」場次將於8月25日舉行，共邀請3家興櫃公司參與，分別為從事角色動畫製作工具之甲尚(興櫃一般板)、從事觸控面板製造及銷售之創為精密(興櫃一般板)，及從事「BPO委外營運」服務之戰略新板公司—程曦資訊(興櫃戰略新板)公司經營團隊說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

為展現櫃買市場多元特色，8月26日推出「精緻生活」主題，邀請百貨影音銷售知名品牌集雅社、家飾鑄件廠商泰金-KY，以及飾品配件供應商弘帆等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。