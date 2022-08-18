彰銀(2801) 持續關注氣候變化與國際間倡議行動，積極擘畫科學減碳、盡職投資、責任授信、普惠金融等4大永續願景目標，近期完成首家碳中和分行驗證、簽署加入SBTi國際倡議及採用PCAF掌握投融資商品碳排，以具體行動實踐永續願景、戮力踐行綠色金融。

彰銀在完成2年期「STEP」的永續會計準則（SASB）、氣候相關財務揭露（TCFD）及赤道原則（EP）3大永續建構基礎目標後，為邁向淨零目標，董事長凌忠嫄在2021年永續報告書中，揭示將聚焦科技減碳、盡職投資、責任授信、普慧金融等4大永續願景目標。

首先，彰銀將擴大溫室氣體盤查，積極採取減碳行動。其次為創造投資價值，發揮長期永續影響力。再者，將遵循赤道原則，推動以綠色金融協助企業轉型。最後則是重視公平待客原則，精進友善金融服務。

為強化營運永續發展基石，彰銀自185家分行中挑選「起家厝」彰化分行進行碳中和分行轉型計畫。彰化分行現址為彰銀1905年創設時總行設置地點，由具歷史意義上的開展起源作為轉型發軔之始，象徵達成環境永續決心。

透過落實汰換老舊空調、照明設備等節能減碳行動，彰銀彰化分行成功減少26.7％碳排放量，並藉由購買具國際黃金標準碳權，抵換類別1至5排碳量，7月18日經英國標準協會（BSI）PAS 2060碳中和標準查證通過，成為首家碳中和分行。

彰銀6月正式加入科學基礎減量目標倡議（SBTi），為公股銀行中首家承諾依循SBTi設定減碳目標的金融機構，針對目標及指標面向，加強提升各階段減碳目標設定的切合度與行動規畫之執行效益，打造具競爭力各項綠色減碳策略與商品，攜手與客戶致力淨零目標。

彰銀並依「碳會計金融合作夥伴關係」（PCAF）方法學，完成2021年「上市櫃公司股票及債券投資」、「公司長期融資」、「發電業專案融資」及「商用不動產融資」等4項資產類別溫室氣體盤查，並將提交可行、具體減碳目標予SBTi。

展望後市，凌忠嫄表示，彰銀除了自身積極節能減碳外，將持續提升公司治理、社會關懷及環境保護，結合客戶、業務夥伴及供應商攜手推動聯合國永續發展目標（SDGs）價值，同時以綠色金融作為實踐淨零策略主軸，發揮影響力支持企業轉型，共同邁向永續淨零願景。