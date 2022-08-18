第11屆亞太經濟合作會議（APEC）觀光部長會議（TMM 11）明（19）日將於泰國曼谷召開，交通部長王國材將率觀光局長張錫聰等人共同出席，表達台灣積極朝向APEC觀光戰略目標及永續政策，盼與APEC經濟體共同打造能永續且平衡發展的後疫未來。

2022年APEC由泰國主辦，年度主題為「開放、連接、平衡」。在觀光方面，觀光部長會議主題為「未來的旅遊：再生觀光」，期許APEC經濟體疫後面對觀光產業的挑戰與機會，共同邁向新世代永續包容的成長目標。

由於過去2年受新冠肺炎疫情嚴重影響，APEC組織希望透過修復公共衛生、邊境重新開放及經濟復甦等政策，聯合各經濟體針對觀光議題，致力倡議實現旅遊便捷性，全力消除區域間旅遊障礙，省思面對重大事件動盪時，建立更具彈性及韌性的能力。

王國材表示，此次將在國家觀光情勢報告中，以台灣疫後加速觀光業復甦的關鍵戰略為題，分享交通部推動2050淨零排放路徑與目標，亦將闡述交通部規畫的向山致敬、向海致敬及自行車多元旅遊等觀光發展策略，在永續觀光浪潮下呼應本次會議年度主題。

王國材指出，交通部透過推動環境可持續性，奠定包容性成長基礎，展現以人為本、深度體驗帶來的共好共榮，盼讓APEC各經濟體瞭解台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力，與展現未來將持續推動永續觀光的決心。

觀光局長張錫聰則表示，觀光為帶動經濟復甦的領頭產業，透過觀光圈串聯結盟發掘在地特色、提高在地觀光經濟產值、增加在地就業機會，最終目的在於實踐擁抱包容性和永續性、努力重建和重新思考未來旅遊業，增強觀光業與生態平衡間的連接。