原代表民進黨參選桃園市長的林智堅因論文等爭議宣布退選，林的指導教授、國安局局長陳明通被爆，1995年迄今共指導173位碩博士，卻僅5位開放論文電子全文供下載，成熱議話題。一份最新網路民調顯示，高達85.7%民眾都認為，陳指導過的這173篇論文都應公開。此消息引熱議，大批網友表示氣憤。

《Yahoo奇摩》17日起進行網路民調，截至今日早上8時，已有8000人參與投票。「在野呼籲陳明通辭去國安局長，你的看法是？」認為非常同意的民眾有90.6%、完全不同意3.1%、不知道／沒意見2.9%、還算同意2.1%、不太同意1.3%。

針對「你會關注台大對陳明通的學倫調查結果嗎？」認為一定會的民眾有83.6%、可能會7.4%、不太會3.4%、完全不會3.3%、不知道／沒意見2.3%。至於「台北市長參選人童文薰提議，陳明通指導過的173篇論文都應公開，你贊成嗎？」認為非常贊成的民眾有85.7%、還算贊成5.2%、不知道／沒意見3.2%、不太贊成3.1%、完全不贊成2.8%。

此結果引熱議，近500位網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》臉書連結留言：「支持全部公開！」「政治人物論文本就該無條件公開，以昭公信」、「搞不懂政治人物為何能不公開論文的？太可笑了吧」、「道德淪喪啊！這是我們政府的官員，真可憐」、「在企業經營中有句名言『一流的主管會用一流的員工』，台灣現在的執政黨是幾流的？自己判斷！」「一個牽扯到醜聞的局長如何讓下屬信服？」