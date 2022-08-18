過去幾年蘋果都在9月推出新款iPhone手機，近日也傳出蘋果可能會在9月7日舉行秋季發表會，屆時會推出iPhone 14系列新機，還有可能推出新款 Mac、iPad與3款Apple Watch。

美媒報導，消息人士指出，一些蘋果零售店的員工已經被告知，要在9月16日為重要新產品銷售做準備，依過往的經驗推估，蘋果會在發表會一周後開始販售產品，往回推9月7日就可能是發表會的日期。

此外，傳出蘋果的員工已經被告知從9月5日開始需要隨時待命三天，這也符合發表會落在7日的推測。而此次的發表會可能會延續疫情期間的線上直播模式，而非實體的發表會。

即使如此，發表會的相關消息一向保密到家，需要等待蘋果公開邀請函後，才能證實，但在秋季發表會推出新款iPhone的機率相當高，近期設計與規格的傳聞也相當多。

報導提到，目前全球通膨問題仍相當嚴重，包含智慧型手機在內的消費性電子產品出現需求快速下滑的狀況，但蘋果的表現還是優於同業，市場也沒有因此修正蘋果新機的預估出貨量。