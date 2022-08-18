小編今（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。四川限電的骨牌效應擴大，重慶自14日起限電11天。重慶是大陸半導體與筆電生產重鎮，筆電產量占全球四分之一，限電令將影響宏碁、華碩、廣達、仁寶、英業達等台廠經營。

【1】陸擴大限電衝擊長三角

受全球極端氣候影響，大陸多個城市連日酷熱高溫，長江流域陷入乾旱之苦，多處水路來水量驟減，更令大陸水電大省四川限電的骨牌效應擴大。緊臨四川的重慶自14日起限電11天，衝擊當地筆電與半導體業的台商群落。沿江南下的長三角江蘇昆山及浙江一帶，傳出8月起已實施限電，企業生產「供五休二」甚至「供四休三」，而用電量兩成依賴川電的上海，如今也面臨限電危機。

【2】違背20年來廢核共識 德核能政策大轉彎

能源危機罩頂，德日韓核能政策轉彎！外媒引述德國官員說法指出，俄羅斯減少天然氣供應，導致德國今冬恐面臨能源短缺危機，已規劃延後關閉該國最後三座核電廠，這也意味德國將首度違背20年來奉為圭臬的廢核政策。此外，前國際能源總署（IEA）高層表示，日本對重啟核電廠的民意支持度已突破6成，為2011年福島核災以來最高。韓國尹錫悅政府也決定提高核電比重至3成

【3】只要現貨價不跌逾5成... 台驊顏益財斷言：航商仍賺很大

貨櫃海運價格從疫情高峰下滑勢不可擋，牽動台股百億資金流向。台驊董座顏益財鐵口直斷，只要現貨價下跌不逾5成，航商還是賺很大，因為有長約護體，且現貨價占營收比重不逾3成；展望第三季旺季不旺，但運價仍在相對高檔，預估貨櫃雙雄獲利將遠高於去年同期，第四季是低點，長榮、陽明今年全年仍有機會賺近五至七個股本。

【4】丹堤咖啡恐熄燈 八方雲集說話了

八方雲集17日召開線上法說會，總經理張瑞蓮透露，公司在前年底併購連鎖餐飲丹堤咖啡，遭逢二波疫情衝擊拖累營運，雖經過店型調整與轉型，但成效不如預期，若在第四季未見改善，將設停損點。另外，八方雲集在大陸福建約20家門市，也受到疫情影響，將一併評估檢討。

【5】義烏延長類封城 耶誕訂單恐飛了

受疫情與全球海運市場波動等因素影響，海外買家2022年提早採購作業，使全球最大的小商品集散中心—浙江省義烏市的耶誕用品採購高峰提前到來。但受疫情波及，義烏多地正處於類似封城的「靜默管理」狀態，造成生產、運輸受阻，買家取消訂單的風險大增。