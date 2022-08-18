臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

年底九合一選舉腳步將近，年輕選票成兵家必爭目標。總統蔡英文昨日（17）在臉書發文，對18歲年輕人喊話「民主前進挺18」，強調距大選只剩倒數百日，呼籲黨內所有候選人採取「自己一票，再加一票」，挺18歲公民權的行動策略。此文引熱議，遭大批網友灌爆痛批「不演了」，更直接怒嗆「心中只有選舉」。

蔡英文昨日在臉書發文表示，18歲的年輕人在法律上已是成年人，也應要擁有完整的公民權，年輕人有權利也有責任，一起來參與民主、守護民主。故她當天特別和民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬一起召開記者會，告訴大家實現18歲公民權的重要性。

蔡英文指出，距離投票日即將進入倒數一百天，她要請所有民進黨的候選人，採取「自己一票，再加一票」，挺18歲公民權的行動策略，一起替年輕世代催出修憲複決的同意票。蔡重申：「今年11月26號，讓我們一起加一票，讓台灣民主更進步！」

此文湧入超過3400則留言，除部分綠營同志及支持者留言力挺外，多數則是批評聲浪。網友紛紛表示：「心中只有選舉」、「果然選舉才是妳心中最軟的一塊」、「好啦，差不多作秀完了，不愧是最會選的民進黨」、「民主繼續前進，官員荷包繼續膨脹！」「台灣超棒！只要你有綠色黨證，黑的都可以講成白的！」「請救救在柬埔寨的年輕人！」「台灣的民主是進步還是退步大家心裡清楚，請不要搞威權主義」。