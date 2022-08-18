馬利和法國在紐約聯合國總部繼續對峙，巴馬科當局聲稱有證據表明巴黎在背後支援該國恐怖組織，馬利外交部長迪歐普（Abdoulaye Diop）於16日致函聯合國安理會呼籲就馬利局勢召開緊急會議。

根據當地媒體《非洲青年週刊》（Jeune Afrique）17日報導，馬利政府特別譴責法國軍隊一再侵犯其領空，今年其領空已被侵犯50多次，主要是使用無人機、軍用直升機和戰鬥機進入馬利，並且指責法國涉嫌向恐怖分子提供資訊和武器。

法國當局於16日正式宣佈，他們已從馬利撤出最後一支部隊，結束了在這個西非國家長達9年的行動，為法國打擊薩赫爾地區（Sahel）叛亂份子（ISGS）的中心據點。

🇫🇷🇲🇱 The last French troops have left Mali after an almost 10-year presence. It has had some 5,000 soldiers in the region since 2013 to fight against Islamist insurgents. https://t.co/vPtrBLOxM9 — euronews (@euronews) August 16, 2022

17日，隔壁鄰國尼日由15個民間社會組織組成的聯盟，對法國軍隊在該國部署表示失望。根據當地出版物《新論壇報》(La Nouvelle Tribune）民團組織呼籲抗議，並要求法國人立刻離開，目前法國當局尚未對這些指控做出迴應。

據半島電視台（Al Jazeera）17日報導，馬利提交給聯合國的文件指出：「法國利用這些公然侵犯馬裡領空的行為為在薩赫爾地區活動的恐怖組織收集資訊，並且向他們空投武器和彈藥。」

法國駐馬利大使館在推特回擊：「法國顯然從未直接或間接支援過這些恐怖組織，畢竟這些恐怖組織仍然是其在整個星球上的指定敵人。」並回應說53名法國士兵在馬裡執行了9年的任務中喪生，法國擊殺了數百名武裝團體成員，以改善馬利人的安全。

[𝐓𝐇𝐑𝐄𝐀𝐃] 𝟏) 𝐋𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐚𝐮 𝐌𝐚𝐥𝐢 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟑 𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬, 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐦𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬. — La France au Mali (@FranceauMali) August 17, 2022

去年10月馬利總理邁加（Choguel Kokalla Maiga）向俄國媒體表示，他有證據可以證明，法國一直在訓練在西非國家活動的「恐怖組織」。

並聲稱法國軍隊在馬利北部奇達鎮（Kidal）建立了一個飛地，法國軍隊禁止馬利軍隊進入該領土，並將其移交給了一個叫做「伊斯蘭衛士」（Ansar al-Din）的恐怖組織，據稱該組織與基地組織（Al-Qaeda）有聯絡，且活躍於敘利亞、葉門等地。

馬利總理邁加（Choguel Kokalla Maiga）與科聯合國安理會代表團舉行會議的資料照。（路透社）

當時邁加向俄國媒體《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）記者談到：「馬利無法進入奇達鎮（Kidal），這是一個由法國控制的飛地」「這些武裝團體由法國軍官訓練。 我們有證據......我們不理解這種情況，也不想容忍它。」他最後還補充說，這些團體「來自利比亞。」

450 warrior of different nationalities left Idlib - Syrian province, to Ukraine to participate in the fighting against the Russian forces, These groups called "Turkistani", "Huras al-Din" and "Ansar al-Tawhid" were fighting under the leadership of ISIS in the past time. pic.twitter.com/mUUMfa5gFO — Ringo ✪ 🇮🇶 🇺🇸 (@ringo1865) March 9, 2022