廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強18日在大陸《環球時報》撰文指出，四川省15日起至20日取消主動錯避峰需求響應，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停，放高溫假，讓電於民。四川達州在無法緩解供電壓力下，將對居民用戶有序限電，每條線路約3小時。面臨未來將越來越不穩定的氣候變化，而且隨著風電太陽能比例提升，電源將越來越不穩定。大陸將面臨用越來越不穩定的電源，去應對越來越不穩定的氣候，電網智慧化和電網擴容需要提前布局。

林伯強表示，當前四川省電力供需形勢已由7月的高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力電量「雙缺」的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25％，電力保供已經面臨嚴峻局面。

極端高溫導致的負荷激增，疊加豐水期來水偏枯是主要原因。近日，四川盆地到長江中下游地區高溫天氣頻現，極端性特徵明顯。從8月7日開始，四川迎來有氣象記錄以來最嚴峻的高溫乾旱災害性天氣，部分地區出現持續性40℃以上高溫天氣。據四川省電力公司資料，7月4日至16日，四川電網最大負荷達5910萬千瓦，較去年同期增長14％。居民日均用電量達到3.44億千瓦時，同比增長93.3％。

與此同時，水電為主的四川迎來歷史同期最少降水量，豐水期來水偏枯嚴重。7月以來全省平均降水量135.9毫米，較常年同期偏少48％，位列歷史同期第一位。8月以來，四川水電來水偏枯達五成，水電供電支撐能力大幅下跌，直接造成以水為主的電力結構供應短缺。豐水期來水不足嚴重影響四川電力供應，短期內就不得不限電加以調控。

林伯強指出，四川是太陽能和半導體矽晶片第二大產能地，占全大陸產能14％。受四川省本輪限電影響，四川地區矽料、矽片及電池片企業可能需要停產停工一段時間。限電通知已經明確本次停電未將白名單重點保障企業排除在外，因此半導體企業也將受到影響。

此外，四川省還是大陸鋰電上下游產業聚集區，鋰鹽、正極材料、負極材料在大陸占比較大。然而，就影響而言，短期內企業庫存可以保障供應，生產經營不會受到重大影響，所以對行業整體應該影響不大。當然，如果限電時間延長，則會給四川工業生產帶來較大衝擊。

林伯強稱，短期而言，有序用電是解決高溫天氣導致電力負荷突升的最有效方法。極端氣溫下居民用電負荷波動性大，但持續性不強，而且居民用電占全社會用電量的比重大致29％，工業企業用電量則接近68％，對工業企業實行有序用電，減少小部分工業用電，就可以達到緩解電力供需緊張，保障居民用電。

林伯強強調，長期來看，今後出現極端氣候的機率很可能還會增加，電網建設和多元化電力結構是應對的根本措施。一方面，近年來四川全社會用電量增長較快，穩居大陸增速前列，且預計「十四五」期間仍將保持高速增長。另一方面，四川水電占比較高，占比較低的其他電源不足以應對此類電力短缺。提升其他電源比例，也應該是彌補電力供應缺口的一項重要保障。