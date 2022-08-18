大陸浙江省杭州市1名駕駛賓士車男子，因不滿遭後方車輛按喇叭，持棒球棍要對方下車理論，沒想到竟下來2個健身的壯漢，嚇得賓士男乖乖聽完2位大哥訓話後，默默離去，整個過程遭到民眾拍下於傳網路上瘋傳，影片曝光後，網友們笑說：「嚴懲這種人」、「笑死好丟人」。

綜合陸媒報導，大陸浙江省杭州市昨（17日）1名駕駛黑色賓士的年輕男子，因變換車道遭後方小黃車按喇叭，心生不滿，便拿棒球棍要對方下車理論，見到副駕駛坐下來1位壯漢，賓士男先默默退到路邊，又見高大的駕駛下車查看是否有擦撞情形後，賓士男瞬間收起球棍，從原本囂張的態度，變成一個乖乖聽訓的青年，最後雙方在未發生衝突下，各自開車離去。

網友們見狀紛紛直呼：「沒想到壯漢大哥也愛開可愛小鴨黃款式的車車吧」、「嚴懲這種人」、「笑死好丟人」、「誰想到小黃下來兩個健身教練啊」、「最不怕拿傢伙的了，就怕他不打我」、「不只是兩個男的，是兩個壯漢」。

也有網友認為笑說，「這種就是老子有錢，從小嬌生慣養剛步入社會，需要讓別人揍揍長點社會經驗」、「和我上次一樣，一小年輕囂張跋扈，等我下去直接開車跑路了」、「人家開的是賓士，以為小黃不敢撞，所以叫囂」。